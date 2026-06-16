دیدار باصنعتگران و هنرمندان پیشکسوت فعال کلاه کرکی شهرستان گرمه

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمودیفر شنبه ۲۳ خردادماه در دیدار با هنرمندان پیشکسوت شهرستان گرمه که با هدف ارج نهادن به مقام هنرمندان و بررسی وضعیت تولیدات صنایعدستی شهرستان گرمه صورت گرفت، بر اهمیت حفظ و ترویج هنرهای سنتی تأکید کرد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گرمه با اشاره به هنر کلاه کرکی به عنوان یکی از هنرهای شاخص شهرستان گرمه که در حال حاضر ۱۰ کلاهباف فعال در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، گفت: این هنر، بخشی از هویت فرهنگی و میراث ناملموس منطقه است که باید با حمایت مسئولان و توجه به نیازهای فعالانش، به نسلهای آینده منتقل شود.
محمودیفر ضمن تشکر از تلاشهای هنرمندان پیشکسوت و صنعتگران فعال در رشته کلاه کرکی، اظهار داشت: شناسایی، حمایت و معرفی ظرفیتهای صنایعدستی شهرستان، از اولویتهای این نمایندگی است تا بتوانیم گامی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی و حفظ این هنرهای ارزشمند برداریم.
این بازدید با حضور در کارگاههای تولید کلاه کرکی و گفتوگو با بافندگان، به منظور دریافت مشکلات و ارائه راهکارهای حمایتی انجام شد.
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