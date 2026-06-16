به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در بازدید از روستای تاریخی بیاض شهرستان انار که با همراهی محمدحسین میرحسینی فرماندار شهرستان انار، غلامرضا فرخی سرپرست معاون صنایعدستی استان و علی سرانجام مسئول هماهنگی امور شهرستانهای ادارهکل میراثفرهنگی کرمان انجام شد، اظهار کرد: روستای بیاض از جمله مناطق دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند در شهرستان انار است که ظرفیتهای متنوع آن میتواند در مسیر توسعه گردشگری روستایی مورد بهرهبرداری قرار داشته باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان افزود: توسعه گردشگری روستایی زمانی محقق میشود که در کنار حفاظت از میراثفرهنگی، زمینه معرفی شایسته جاذبهها و مشارکت جامعه محلی در فرآیند توسعه فراهم شود و روستای بیاض از این منظر دارای قابلیتهای قابل توجهی است.
او با اشاره به نقش گردشگری در رونق اقتصادی مناطق روستایی تصریح کرد: معرفی هدفمند ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی روستاها میتواند ضمن افزایش حضور گردشگران، به ایجاد درآمد پایدار، اشتغالزایی و ماندگاری گردشگران و روند مهاجرت معکوس در مناطق روستایی کمک کند.
محسننژاد در ادامه بیان کرد: حفاظت از هویت تاریخی و اصالت معماری روستاها یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری است و هرگونه برنامهریزی برای توسعه گردشگری باید با رویکرد صیانت از ارزشهای فرهنگی و تاریخی مناطق انجام شود.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: روستای بیاض با برخورداری از آثار تاریخی شاخص و فضای سنتی ارزشمند، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد گردشگری روستایی شهرستان انار و استان را دارد و حمایت از طرحهای مرتبط با معرفی و احیا این ظرفیتها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
روستای تاریخی بیاض در شهرستان انار از جمله روستاهای دارای پیشینه تاریخی ارزشمند استان کرمان به شمار میرود که مجموعهای از آثار و بناهای تاریخی را در خود جای داده است، بافت تاریخی روستا با ساختار سنتی و معماری بومی، جلوهای از هویت فرهنگی و شیوه زندگی گذشتگان این منطقه را به نمایش میگذارد.
از مهمترین جاذبههای تاریخی این روستا میتوان به قلعه تاریخی بیاض، کاروانسرای قدیمی، مسجد تاریخی و آبانبار سنتی روستا اشاره کرد، آثاری که هر یک بخشی از تاریخ و تمدن منطقه را روایت میکنند و در صورت حفاظت، مرمت و معرفی مناسب، میتوانند نقش مهمی در جذب گردشگران و توسعه گردشگری روستایی شهرستان انار ایفا کنند.
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