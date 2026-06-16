به گزارش میراث‌آریا، پروانه کلاته روز یکشنبه ۲۴ خردادماه در آیین تجلیل، صنایع‌دستی را بازوی قدرتمند اقتصاد خلاق و نماد هویت فرهنگی استان دانست و گفت: صنعتگران و هنرمندان با تلاش بی‌وقفه، میراث ناملموس را زنده نگه می‌دارند و آن را به نسل‌های آینده انتقال می‌دهند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی با تأکید بر ظرفیت خانه‌های صنایع‌دستی افزود: این خانه‌ها زمینه‌ها پویا برای عرضه، معرفی و حمایت از تولیدات هنرمندان محلی فراهم می‌کنند و نقش مؤثری در تقویت بازار فروش ایفا می‌کنند.

کلاته با قدردانی از فعالان این حوزه تصریح کرد: حمایت از هنرمندان، حمایت از ریشه‌های فرهنگی و رونق اقتصاد بومی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی با همکاری دستگاه‌های متولی، مسیر توسعه و ارتقای فعالیت‌های این هنرمندان را هموار می‌کند.

در پایان این آیین، معاون صنایع‌دستی استان با اهدای لوح تقدیر، از صنعتگران و غرفه‌داران برتر خانه صنایع‌دستی جاجرمی تجلیل کرد.

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