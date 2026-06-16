۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸

معاونت صدا اعلام کرد؛

تشییع پیکر بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد برگزار می‌شود

تشییع پیکر بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد برگزار می‌شود

مدیر روابط عمومی معاونت صدا از برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری زنده‌یاد بهروز رضوی، گوینده و پیشکسوت رادیو، در صبح چهارشنبه ۲۷ خرداد خبر داد.

به گزارش میراث آریا، ابوذر ابراهیم، مدیر روابط عمومی معاونت صدا، با اعلام جزئیات مراسم تشییع زنده‌یاد بهروز رضوی گفت: مراسم وداع و تشییع پیکر این گوینده و هنرمند پیشکسوت رادیو صبح چهارشنبه ۲۷ خرداد در محوطه مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم وداع با زنده‌یاد رضوی از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد و تا ساعت ۱۰:۳۰ ادامه دارد. پس از آن، آیین تشییع پیکر این هنرمند فقید با حضور خانواده، مدیران، هنرمندان، اهالی رسانه و دوستداران وی برگزار خواهد شد.

ابراهیم ادامه داد: پس از پایان مراسم تشییع، پیکر زنده‌یاد بهروز رضوی برای خاکسپاری به بهشت زهرا(س) منتقل می‌شود و در قطعه هنرمندان، قطعه ۸۸، ردیف ۱۴۷، شماره ۱۳ آرام خواهد گرفت.

مدیر روابط عمومی معاونت صدا با اشاره به جایگاه این هنرمند پیشکسوت در رسانه ملی اظهار کرد: زنده‌یاد بهروز رضوی از چهره‌های ماندگار و اثرگذار عرصه گویندگی و رادیو بود که سال‌ها با صدای ماندگار و اجرای حرفه‌ای خود در خاطره مخاطبان رسانه ملی جای داشت.

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کد خبر 1405032602366
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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