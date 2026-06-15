انتخابات انجمن نمایشگران حرکت برگزار شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در ابتدای مجمع عمومی انجمن نمایشگران حرکت، علی گودینی توضیحاتی را درباره فعالیت‌های انجام شده در انجمن ارائه داد.

همچنین در ادامه فهرست هزینه‌های انجام شده قرائت شد.

در ادامه علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر با اشاره به اقدامات پیش رو در این خانه تاکید کرد: امیدواریم سایت جدید خانه تئاتر به زودی راه‌اندازی شود تا بخشی از امور اداری اعضا به صورت آنلاین انجام و در این بخش شاهد تسهیل شرایط باشیم.

او همچنین با اشاره به حضور برخی پیشکسوتان در این نشست، این مهم را اتفاقی خوب دانست و اظهار امیدواری کرد این روند ادامه داشته باشد.

در ادامه مهدی قلعه توضیحاتی را درباره انتخابات و قوانین ارائه کرد.

همچنین نامزدهای بخش های مختلف نیز با حضور در پشت تریبون، به برنامه ها و مسائل پیرامون اشاره کردند.

در ادامه رای‌گیری از اعضا انجام و به ترتیب علی علیائی نژاد، بهزاد ابراهیمی، اصغر فریدی ماسوله، علی گودینی، مهرداد آبجار به عنوان اعضای اصلی و بهادر فاضل و داود اسدالهی نیز به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

الهام زارعی نیز به عنوان بازرس اصلی و حسین دانش پژوه به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد.

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