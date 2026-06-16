به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا در جلسه کمیته استانی بررسی درخواست‌های بهره‌مندی از مشوق‌های بند «ب» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که با حضور اعضای کمیته برگزار شد، گفت: متقاضیان با توجه به نیاز مجموعه‌های گردشگری خود، درخواست واردات برخی تجهیزات، ماشین‌آلات و اقلام مورد نیاز را از طریق ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت ارائه کرده‌اند که پس از بررسی مستندات و مدارک، در دستور کار کمیته قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه صنعت گردشگری استان افزود: بند «ب» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، امکان بهره‌مندی از مشوق‌های گمرکی برای واردات برخی تجهیزات مورد نیاز را فراهم کرده است که می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش توان رقابتی تأسیسات گردشگری موثر باشد.

او عنوان کرد: در این جلسه، ضرورت تامین اقلام مورد درخواست، میزان تاثیر آن‌ها در توسعه فعالیت‌های گردشگری، انطباق با ضوابط و مقررات ابلاغی و همچنین شرایط بهره‌مندی از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

طالب‌نیا یادآور شد:حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی فعالان حوزه گردشگری از مهم‌ترین اهداف اجرای این قانون است و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن، زمینه ارتقای خدمات و رونق هرچه بیشتر صنعت گردشگری در استان کردستان را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: مصوبات کمیته استانی پس از جمع‌بندی نهایی برای بررسی‌های تکمیلی و تایید در کمیته تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال خواهد شد.

او گفت: امیدواریم با تسریع در فرآیند بررسی و بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط از این مشوق‌ها، شاهد توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش کیفیت خدمات و تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش در سطح استان باشیم.

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