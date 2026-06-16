به گزارش خبرنگار میراثآریا، در نشست هماندیشی روز دوشنبه ۲۵ خردادماه سال جاری ضمن بررسی چالشهای اداری و اجرایی در شهرستانها، بر ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی و ارتقای نظارتهای میدانی برای بهبود عملکرد این اداره کل تأکید شد.
بررسی چالشهای شهرستانی
در ابتدای این نشست مدیران شهرستانها و معاونان ستادی به ارائه گزارش عملکرد پرداخته و دغدغههای اصلی خود را مطرح کردند.
محورهای اصلی این چالشها شامل کمبود نیروی انسانی متخصص، وضعیت ساختمانهای اداری، موانع پیشروی پروژههای تبدیلی و همچنین فرآیند پیچیده پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ بود. در این بخش، بر ضرورت پاسخگویی سریع به نامههای اداری و نظم در مکاتبات نیز تأکید ویژهای صورت گرفت.
راهبردهای اجرایی و مدیریت جامع
احمد دیناری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در ادامه با نقد رویکرد تکبعدی در مدیریت، از مدیران خواست نگاهی جامع به سه حوزه تخصصی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی داشته باشند.
دیناری برای بهبود وضعیت موجود، دستورالعملهای شفافی صادر کرد که شامل نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری، کاهش تصدیگری دولتی از طریق مشارکت با بخش خصوصی و نهادهای عمومی در برگزاری رویدادها و تلاش برای تعریف پروژههای جدید بود.
همچنین بر لزوم تقویت ساختار اداری و جذب نیروی انسانی برای پیشبرد اهداف تاکید شد.
تقدیر از مدیران برتر
در پایان این نشست رؤسای ادارات میراثفرهنگی شهرستانهای سملقان اسفراین و بجنورد به دلیل پیگیریهای مؤثر و کسب امتیازات لازم در شاخصهای پرداخت تسهیلات، به عنوان مدیران برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.
انتهای پیام/
نظر شما