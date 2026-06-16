به گزارش خبرنگار میراثآریا، وحید محمودیفر امروز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: این المان با هدف پاسداشت هنرهای سنتی، معرفی یکی از شاخصترین صنایعدستی منطقه و تقویت هویت فرهنگی شهرستان، به همت شهرداری گرمه تهیه و در مکان پرتردد ورودی پارک شقایق نصب شده است.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گرمه با اشاره به جایگاه ممتاز این هنر در منطقه افزود: کلاهکرکی به عنوان یکی از صنایعدستی اصیل گرمه، در سال ۱۳۸۹ با شماره ۱۰۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و به دلیل کیفیت بالای تولید، موفق شده است طی چند سال پیاپی نشان ملی مرغوبیت کالا را کسب کند.
محمودیفر با تأکید بر اینکه این شهرستان یکی از خاستگاههای اصلی کلاهکرکیبافی در کشور است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ کارگاه فعال در این رشته مشغول به فعالیت هستند. هنرمندان این عرصه برای تأمین ماده اولیه خود (کرک بز)، سالانه به استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان سفر میکنند تا پس از تهیه مرغوبترین کرک، تمامی مراحل ریسندگی و بافت کلاههای سنتی را با ظرافت در کارگاههای خود انجام دهند.
او در پایان خاطرنشان کرد: نصب این المان در سطح شهر، گامی مؤثر در جهت معرفی بیشتر این هنر بومی به مسافران و گردشگران، تکریم هنرمندان پیشکسوت کلاهکرکیباف و ماندگاری این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده است.
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