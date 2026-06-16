۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۸

پوش‌کشی؛ آغاز سیاه‌پوشی فهادان در آستانه محرم

پوش‌کشی؛ آغاز سیاه‌پوشی فهادان در آستانه محرم

در واپسین روزهای ماه ذی‌الحجه، حسینیه تاریخی فهادان یزد بار دیگر میزبان آیین سنتی «پوش‌کشی» شد؛ آیینی که با مشارکت پیرغلامان، جوانان و اهالی محله، نویدبخش فرارسیدن ماه سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است. در این مراسم، پارچه‌های سیاه عزا بر دیوارها، ایوان‌ها و بخش‌های مختلف حسینیه نصب می‌شود و این بنای تاریخی، جامه ماتم بر تن می‌کند. پوش‌کشی در فرهنگ عزاداری یزد، تنها یک اقدام برای آماده‌سازی حسینیه نیست، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی، ارادت به اهل‌بیت(ع) و پاسداشت سنت‌های کهن محرم به شمار می‌رود. حسینیه فهادان به عنوان یکی از مراکز قدیمی عزاداری در بافت تاریخی یزد، هر ساله با برگزاری این آیین، فصل جدیدی از مراسم و آیین‌های عاشورایی را آغاز می‌کند؛ آیینی که نسل به نسل در میان مردم این محله تاریخی حفظ شده و همچنان زنده و پویاست.

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ویدئو: ابوالفضل دشتی

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کد خبر 1405032602453
نجمه میثاق یزدی
دبیر محمد آوخ

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