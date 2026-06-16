ویدئو: ابوالفضل دشتی
انتهای پیام/
در واپسین روزهای ماه ذیالحجه، حسینیه تاریخی فهادان یزد بار دیگر میزبان آیین سنتی «پوشکشی» شد؛ آیینی که با مشارکت پیرغلامان، جوانان و اهالی محله، نویدبخش فرارسیدن ماه سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است. در این مراسم، پارچههای سیاه عزا بر دیوارها، ایوانها و بخشهای مختلف حسینیه نصب میشود و این بنای تاریخی، جامه ماتم بر تن میکند. پوشکشی در فرهنگ عزاداری یزد، تنها یک اقدام برای آمادهسازی حسینیه نیست، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی، ارادت به اهلبیت(ع) و پاسداشت سنتهای کهن محرم به شمار میرود. حسینیه فهادان به عنوان یکی از مراکز قدیمی عزاداری در بافت تاریخی یزد، هر ساله با برگزاری این آیین، فصل جدیدی از مراسم و آیینهای عاشورایی را آغاز میکند؛ آیینی که نسل به نسل در میان مردم این محله تاریخی حفظ شده و همچنان زنده و پویاست.
ویدئو: ابوالفضل دشتی
انتهای پیام/
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