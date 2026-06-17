به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن حیدری با بیان این که این کاوش با مجوز رسمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و موافقت پژوهشکده باستان‌شناسی به سرپرستی وی به عنوان عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در حال انجام است، گفت: محوطه خرابه‌ها در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر شهرکرد و در ۵۵۰ متری شمال شرق شهر دستنا و در شرق امامزاده بی‌بی هاجر و قبرستان دستنا قرار دارد. این محوطه در دامنه جنوبی یک رشته تپه ماهور بلند معروف به کوه بی‌بی هاجر با گستره شرقی غربی واقع شده است.

سرپرست تیم کاوش در حریم تپه خرابه‌های دستنا با اشاره به اینکه طی سالیان اخیر، خسارت‌های جبران ناپذیی بر پیکره این محوطه وارد شده است، تصریح کرد: به طوری که بخش‌هایی از مرکز این محوطه تسطیح و خاکبرداری شده است. با توجه به اجرای پروژه گسترش محور ارتباطی شهر دستنا به شهر شلمزار و احتمال تخریب بخش هایی از این محوطه، تعیین تکلیف عرصه و حریم آن در دستور کار قرار گرفت؛ چراکه در صورت نبود مطالعات دقیق باستان‌شناسی و مشخص نبودن محدوده گسترش آثار، امکان وارد شدن صدمات جبران ناپذیری به نهشته‌های باستانی و بقایای فرهنگی وجود خواهد داشت.

به گفته این باستان شناس، هدف اصلی اجرای این برنامه میدانی تعیین دقیق عرصه و پیشنهاد حریم حفاظتی محوطه است تا با ایجاد یک سپر حفاظتی قانونی، از تخریب بیشتر بقایای برجامانده در اثر عوامل مختلف بویژه عوامل انسانی جلوگیری شود.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: در این پژوهش میدانی، گمانه‌های کوچک ۱×۵/۱ متر در حریم محوطه برای شناخت محدوده گسترش نهشته‌های فرهنگی و باستانی، حفر می شود تا ضمن روشن شدن محدوده آثار، زمینه حفاظت از این محوطه نیز فراهم شود. این محوطه با عنوان امامزاده بی‌بی هاجر و محوطه مجاور (خرابه‌ها) با سابقه تاریخی قرون میانی اسلامی(ایلخانی) در سال ۸۴ با شماره ۱۲۴۱۰ به ثبت ملی رسیده است.

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