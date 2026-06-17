به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در نشست تخصصی مدیر کل هنرهای نمایشی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای انجمن مدرسان خانه تئاتر که روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه برگزار شد، ابتدا اعضای هیات مدیره، درباره چگونگی و نحوه تعامل اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن مدرسان خانه تئاتر و موضوعاتی چون همکاری پژوهشی و انتشاراتی با فصلنامه تئاتر و انتشارات نمایش، مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تئاتر در جشنواره‌ها و سطح کشور، احیای جشنواره تئاتر دانشگاهی با بهره‌گیری از تجربیات انجمن مدرسان و ابلاغ قرارداد پیشنهادی دستمزد مدرسان تئاتر برای استفاده در آموزشگاه‌ها و موسسات هنری سراسر کشور توسط مدیریت کل هنرهای نمایشی کشور به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.

در ادامه اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی نیز، پس از جمع‌بندی مباحث مطروحه، درخواست همکاری انجمن با آن مدیریت را پیرامون معرفی اساتید پیشنهادی توسط انجمن به مدیریت آموزش برای استفاده در کارگاه ها و دوره های آموزشی تئاتر و نیز دانشجویان علاقه‌مند به کارآموزی در جشنواره‌ها و امکان بازدیدهای فنی آنان از سالن‌های تحت پوشش مجموعه مدیریت هنرهای نمایشی کشور، همچنین تعامل پژوهشی و انتشاراتی با مجموعه انتشارات نمایش را مورد تاکید قرار داد و افزود: آماده استقبال از طرح‌های جدید در راستای حمایت، تولید، توزیع و شبکه مخاطب تئاتر هستیم.

در این نشست تخصصی اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمید ابراهیمی رئیس هیات مدیره، عرفان پهلوانی، بابک معماری، حامد شفیع خواه، بهروز مهرعلیان، آیدا فرهمند، حمیدرضا منجر، پریشاد مستوفی و زکیه سیف از انجمن مدرسان خانه تئاتر حضور داشتند.

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