وداع اهالی فرهنگ و رسانه با بهروز رضوی صدای ماندگار ایران

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، مراسم تشییع و بدرقه پیکر زندهیاد بهروز رضوی، گوینده، صداپیشه و پیشکسوت رادیو، صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد با حضور مدیران سازمان صدا و سیما، هنرمندان، اهالی رسانه و جمعی از مردم در مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار شد؛ مراسمی که در آن دوستان، همکاران و اعضای خانواده این هنرمند از جایگاه حرفهای، فرهنگی و انسانی او سخن گفتند.
در این مراسم که اجرای آن را سعید توکلی بر عهده داشت و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد، چهرههایی چون پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، احمد پهلوانیان معاون صدا، مجید زینالعابدین مشاور رییس صداوسیما، حسن عابدینی معاون سیاسی سازمان، همایون اسعدیان، عاطفه رضوی، کمند امیرسلیمانی، حسین پاکدل، اقبال واحدی، فرزاد حسنی، علی همت مومیوند، حمید محمدی، مجید مظفری، بیوک میرزایی، شهاب اسفندیاری، سلیم غفوری، فرشید شکیبا، راحله امینیان، سیدعلی صالحی، منوچهر آذری و جمعی دیگر از هنرمندان و مدیران رسانه حضور داشتند.
بهروز رضوی صدای ماندگار فرهنگ و اعتبار رادیو بود
احمد پهلوانیان، معاون صدا، در حاشیه آیین تشییع پیکر زندهیاد بهروز رضوی گفت: امروز خانواده بزرگ رسانه و فرهنگ کشور یکی از ارزشمندترین سرمایههای خود را بدرقه میکند. بهروز رضوی تنها یک گوینده نبود؛ او صاحب صدایی بود که با وقار، دانش، اخلاق و تعهد حرفهای در ذهن و خاطره چند نسل از مخاطبان ماندگار شد. سالها حضور اثرگذار او در رادیو، به این رسانه اعتبار و اصالت بخشید و نامش را در تاریخ گویندگی ایران ثبت کرد.
وی افزود: استاد رضوی در کنار توانایی کمنظیر در اجرا و روایت، انسانی شریف، فروتن و مهربان بود که همواره برای همکاران جوانتر الگویی ارزشمند به شمار میرفت. فقدان او برای جامعه رسانهای و بهویژه خانواده رادیو ضایعهای بزرگ است، اما میراث حرفهای و فرهنگی او در حافظه شنیداری مردم ایران باقی خواهد ماند. بیتردید صدای گرم و ماندگارش همچنان در خاطره مخاطبان زنده خواهد ماند و یاد و نامش برای همیشه گرامی است.
دانش و تسلط بهروز رضوی بر زبان فارسی، صدایش را ماندگار کرد
در ابتدای این آیین، فرهنگ جولایی تهیهکننده و از دوستان دیرین بهروز رضوی با اشاره به بیش از نیم قرن دوستی با این هنرمند گفت: بیش از ۵۰ سال با یکدیگر دوستی و رفاقت داشتیم و از دست دادن او برای من بسیار دشوار و اندوهبار است. بسیاری از مردم بهروز رضوی را با صدای بینظیر و دلنشینش میشناختند، اما آنچه این صدا را ماندگارتر میکرد، دانش، فرهنگ و تسلط او بر زبان و ادب فارسی بود. او هنرمندی توانا، انسانی حرفهای و شخصیتی فرهیخته داشت.
وی افزود: بهروز رضوی همواره معتقد بود که زندگی کوتاه است و باید از فرصت آن برای خوبی کردن، شاد کردن دیگران و مهربانی بهره برد. اندیشه و باور او این بود که انسان نباید موجب آزار دیگران شود و تا زمانی که زنده است، باید هوای اطرافیان خود را داشته باشد. هرچند برخی از برنامههای مشترک ما ادامه پیدا نکرد، اما یاد و نگاه انسانی او همواره در ذهن دوستان و دوستدارانش باقی خواهد ماند.
صدای گرم و صمیمی بهروز رضوی برای همیشه در خاطرهها زنده میماند
همچنین عذرا وکیلی گوینده رادیو نیز در این مراسم گفت: «مرگ قانونی است که برای همه آفریدگان مقرر شده است، اما برخی انسانها چنان تأثیری از خود بر جای میگذارند که یاد و خاطرهشان برای همیشه در ذهنها باقی میماند. بهروز رضوی از جمله همین افراد بود؛ کسی که صدای گرم، صمیمی و دلنشینش همواره در خاطرهها زنده خواهد ماند.
وی با اشاره به نخستین همکاری حرفهای خود با رضوی افزود: نخستین آشنایی نزدیک و کاری من با ایشان به حدود ۳۷ سال پیش بازمیگردد؛ زمانی که بهعنوان تهیهکننده برنامه قصه شب رادیو فعالیت میکردم. صدای مهربان، گرم و گیرای او در آغاز و پایان هر قصه به برنامه جلوهای ویژه میبخشید. بارها شاهد بودم که گویندگان جوان را با صبر و حوصله راهنمایی میکرد. خوشبختانه صدای این گوینده ماندگار همچنان در آرشیو رادیو و حافظه شنیداری مردم ایران باقی خواهد ماند.
بهروز رضوی تنها یک گوینده نبود، بلکه معلم اخلاق و انسانیت بود
داود حیدری نیز در سخنانی اظهار کرد: درگیر روزمرگیهای زندگی هستیم و گاهی فراموش میکنیم چه انسانهایی عمر، جان و جوانی خود را پشت میکروفون رادیو و دوربین صرف کردند تا ما بیشتر بدانیم، بیاموزیم و به آرامش برسیم. بهروز رضوی از جمله استادانی بود که نه فقط در حوزه کار و رسانه، بلکه در زمینه معرفت، انسانیت و اخلاق از او بسیار آموختم.
وی ادامه داد: بهروز رضوی تنها یک صدا یا یک گوینده رادیو نبود. او هنرمندی چندوجهی، آشنا با موسیقی و نقاشی و در عین حال انسانی آرام، صبور و بزرگمنش بود. در کلاسهای آموزش بیان با شاگردانش همچون یک دوست رفتار میکرد. یقین دارم نام بهروز رضوی، همانند همه کسانی که اثری ماندگار از خود بر جای گذاشتهاند، در تاریخ فرهنگ و رسانه ایران جاودانه خواهد ماند.
اگر رضوی را فقط یک گوینده بدانیم، در حق او کملطفی کردهایم
سیدعباس سجادی نیز با اشاره به ابعاد فرهنگی شخصیت بهروز رضوی گفت: اگر بهروز رضوی را صرفاً به عنوان یک گوینده بشناسیم، در حق او کملطفی کردهایم. هرچند گویندگی جایگاهی ارزشمند دارد، اما رضوی فراتر از یک گوینده بود؛ او ادیب، فرهنگپژوه و هنرمندی صاحبدانش بود که عمق اطلاعات و تسلطش بر زبان فارسی به سخن گفتن او هویتی منحصربهفرد میبخشید.
وی افزود: آنچه او را از دیگران متمایز میکرد، تنها زیبایی صدا نبود؛ پشت این صدا فرهنگی عمیق، مطالعه گسترده و شناخت دقیق زبان نهفته بود. کافی بود یک جمله بر زبان بیاورد تا شنونده تشخیص دهد که این صدای بهروز رضوی است. بسیاری شاید ندانند که او در عرصه شعر و ترانه نیز فعالیت داشت و همین ویژگیها از او شخصیتی فرهنگی و ماندگار ساخته بود.
پدرم تکیهگاه زندگی ما بود
رامان رضوی، فرزند زندهیاد بهروز رضوی، نیز به نمایندگی از خانواده گفت: از طرف خودم و برادرانم، روزبه و راوی، صمیمانه از حضور گرم و محبتآمیز همه شما سپاسگزارم. همراهی و همدردی شما در غم از دست دادن پدر عزیزمان، مایه دلگرمی و آرامش خانواده ماست. پدرم تنها یک پدر نبود؛ او تکیهگاهی محکم، راهنما و الگوی زندگی ما بود. صداقت، مهربانی و احترام به دیگران را از او آموختیم. امیدوارم بتوانیم راه و منش او را ادامه دهیم.
در ادامه آیین بدرقه زندهیاد بهروز رضوی، پیام تسلیت پیمان جبلی رییس سازمان صداوسیما قرائت شد.
متن پیام بدین شرح است: «باسمه تعالی. درگذشت استاد فرزانه و صدای جاودان ایران، جناب آقای بهروز رضوی را به همکاران ارجمندم در سازمان صداوسیما و جامعه هنری کشور تسلیت میگویم.
آن هنرمند نامی، صداپیشه، بازیگر و گوینده چیرهدست، راوی باورمند حماسهها، قصهها و آرمانهای شکوهمند ملتی بزرگ بود، با صدایی که در تاروپودش عشقی زیبا به وطن و تعهدی والا به میراث گرانبهای ادبیات غنی، تاریخ و تمدن این مرزوبوم بافته شده بود؛ صدایی که خاطره طنین گرم، رسا، موقر و بااحساسش از حافظه ملت قدردان و هنردوست ایران زدوده نخواهد شد.
ضایعه فقدان این همکار پیشکسوت و یکی از الگوهای نسلهای حاضر و آینده رادیو و تلویزیون، برای خانواده محترم آن مرحوم، اهالی رسانه، هنرمندان کشور و همه دوستداران فرهنگ و فضیلت، اندوهی بزرگ است. از خداوند متعال برای آن عزیز فقید، رحمت واسعه الهی، آرامش ابدی و همنشینی با نیکان و صالحان و برای بازماندگان گرانقدر، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»
انتهای پیام/
نظر شما