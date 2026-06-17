نشست تخصصی با ریاست و کارشناسان کانون وکلای اصفهان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان بر حفاظت از میراث تاریخی اصفهان با پشتوانه قضایی تأکید کرد.

امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در نشست بررسی کارشناسی تعیین خسارت آسیب‌های واردشده به بناهای تاریخی اصفهان ناشی از جنگ تحمیلی سوم، موسوم به جنگ رمضان با اشاره به برخی چالش‌های حقوقی در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی، گفت: در مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌صورت مستمر با پرونده‌های کارشناسی مواجه هستیم که برای تأمین دلیل رسیدگی حقوقی به مراجع مختلف ازجمله مراکز کارشناسی ارجاع می‌شود.

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