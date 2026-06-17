https://www.chtn.ir/x4ryx۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۶ کد خبر 1405032702545 فیلم خبری بازار شمس السلطنه نراق بازار و کاروانسرای شمس السلطنه شهر نراق مربوط به دوره قاجار دریافت 11 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405032702545 رضا تربتی دبیر محمد آوخ برچسبها بازار تاریخی نراق کاروانسرا پربینندهترینها افتتاح دو خانه صنایع دستی در استان البرز دیدار مدیرکل میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان با صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی افتتاح خانه صنایعدستی در بابل جشنواره حال خوب دریاچه ارومیه با استقبال مردمی به ایستگاه پایانی رسید
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