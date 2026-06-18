به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست شورای معاونین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد با محوریت تغییرات مدیریتی و تحول در حوزه اطلاع‌رسانی برگزار شد.

در این آیین رسمی، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل این مجموعه با اعطای حکمی، امیر امیرپور را به‌عنوان دبیر شورای معاونین و سرپرست اداره روابط‌عمومی منصوب کرد.

امیرپور از چهره‌های باسابقه رسانه‌ای است و مدیریت خبرگزاری حوزه در استان، مدیرمسئولی پایگاه خبری یاسوج ۴۹، خبرنگاری فارس، مسئولیت مالی و روابط‌عمومی هواشناسی و روابط‌عمومی قرارگاه جهادی امام حسین (ع) را در کارنامه اجرایی خود دارد.

امیرحسینی در این نشست با تأکید بر رسالت‌های خطیر این نهاد گفت: تقویت شبکه‌های اطلاع‌رسانی، ارتباط سیستماتیک بین روابط‌عمومی و معاونت‌ها، پررنگ‌سازی نقش بخش خصوصی و اولویت‌دهی به برندسازی و هوشمندسازی یک ضرورت انکارناپذیر است.

او با اشاره به مأموریت‌های محوله در حکم انتصاب سرپرست جدید افزود: برقراری ارتباط سازنده با رسانه‌ها، پیگیری ارتباطات مردمی، انجام پژوهش و افکارسنجی، بهینه‌سازی تبلیغات محیطی و انتشار حرفه‌ای اخبار به‌طور جدی مورد انتظار است.

گفتنی است با این انتصاب، امیر امیرپور جایگزین علی‌اکبر پاک در اداره‌کل شد و علی‌اکبر پاک نیز طی حکمی جداگانه به‌عنوان سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا معرفی شد.

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