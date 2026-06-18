زنجان قطب گردشگری و نیازمند روایتگری قوی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌دارابی، شامگاه روز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ در جمع معاونین و کارشناسان اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد زنجان اظهار کرد: در زنجان شاهد همبستگی و انسجام مثال‌زدنی همکاران در انجام اهداف و برنامه‌ها هستیم و همه باید برای تداوم و کسب موفقیت‌ها همکاری کنیم.

قائم مقام و معاون میراث‌فرهنگی کشور در ادامه با اشاره به چالش‌های بودجه‌ای و حقوقی همکاران، تصریح کرد: تلاش کردیم در دولت سیزدهم و چهاردهم وضعیت معیشتی و رفاهی همکاران را ارتقا دهیم، هرچند ما وظیفه داریم زیست شرافت‌مند برای همکاران فراهم کنیم و نمی‌توانیم از مشکلات مالی به‌عنوان بهانه غفلت از رسالت‌مان استفاده کنیم.

او با بیان اینکه برنامه ساخت ساختمان برای ۳۵۰ شهرستان فاقد دفتر نمایندگی در سه سال آینده کلید خورده است، گفت: در دو سال اخیر تغییرات محسوسی در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات لجستیک داشته‌ایم، هرچند کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.

دارابی خاطرنشان کرد: با وجود تمام فشارها و تحریم‌ها، ملت ایران با همبستگی مثال‌زدنی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و رهبری، ایستادگی کرده است. پرچم جمهوری اسلامی در استادیوم‌های آمریکا به اهتزاز درآمد و این نشانه شجاعت و دلیری ملت ماست.

قائم مقام وزیر گفت: در دوران پساجنگ، باید آماده رونق گردشگری و کسب‌وکار را داشته باشیم. استان زنجان با دارا بودن گنبد سلطانیه، آثار تاریخی، زیست‌شبانه و اقلیم مناسب، ظرفیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری را دارد و باید راویان خوبی در موزه‌ها و ابنیه تاریخی آنها را روایت کنند.

او با تأکید بر لزوم برگزاری همایش بزرگ سرمایه‌گذاری با دعوت از خیرین و سرمایه‌گذاران زنجانی، افزود: باید بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده شود تا سرمایه‌گذاران در این استان با ظرفیت‌ها آشنا شوند و زیرساخت‌های مناسب گردشگری مانند ساخت هتل و اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی را مهیا کنند.

دارابی همچنین بر ضرورت روایتگری حرفه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی تأکید کرد و گفت: نباید صرفاً به ثبت جهانی گنبد سلطانیه اکتفا کنیم؛ باید روایت کنیم که چگونه فرهنگ اسلامی و شیعی، مغول را مسلمان کرد. زنجان با داشتن بناها و مراسم های ثبتی یک قطب شیعی است و این مزیت نسبی باید معرفی شود.

معاون میراث‌فرهنگی کشور در پایان با تقدیر از مدیرکل و سایر مسئولان استانی، قول پیگیری مصوبات جلسه را داد و اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌ها، زیرساخت‌های گردشگری و موزه‌ای زنجان، از جمله موزه تخصصی ملیله، هرچه سریعتر ایجاد شود و این استان به قطب گردشگری و صنایع‌دستی کشور تبدیل شود.

در این جلسه تمامی‌ معاونین اقدامات خود را بیان و نیازمندی‌های معاونت خود را اعلام کردند.

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