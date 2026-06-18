به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست کارگروه توسعه مهارت استان کهگیلویه و بویراحمد عصر روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه با حضور یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، محمد بهرامی نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، غلامحسین محمدی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جمعی از مدیران و اعضای کارگروه برگزار شد.

در این نشست راهبردی، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد با تحلیلی دقیق از وضعیت فعلی زیرساخت‌های استان، خطاب به استاندار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری جزو استان‌های دارای مزیت مطلق در کشور محسوب می‌شود.

او با اشاره به روند رو به رشد توسعه زیرساختی در این خطه افزود: در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، واحدهای پذیرایی، مراکز تفریحی و سایر زیرساخت‌های مرتبط بوده‌ایم.

امیرحسینی یکی از چالش‌های جدی و کمتر دیده‌شده در این عرصه را کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده و ماهر دانست و تصریح کرد: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از فعالان گردشگری استان، اعم از مدیران و کارکنان اقامتگاه‌های بوم‌گردی، واحدهای پذیرایی، راهنمایان گردشگری، کارکنان مراکز اقامتی و حتی برخی سرمایه‌گذاران، آموزش‌های تخصصی متناسب با استانداردهای روز این صنعت را دریافت نکرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با بیان یک اصل اساسی در اقتصاد گردشگری بیان کرد: امروز در صنعت گردشگری، کیفیت ارائه خدمات دقیقاً به اندازه توسعه زیرساخت‌ها اهمیت دارد.

او در ادامه برای روشن‌تر شدن ابعاد این چالش هشدار داد و گفت: اگر اقامتگاهی ایجاد شود اما بهره‌بردار آن آموزش کافی ندیده باشد، اگر راهنمای گردشگری مهارت حرفه‌ای نداشته باشد و اگر کارکنان مراکز گردشگری با اصول کلیدی میزبانی، بازاریابی، فروش و ارتباط با گردشگر آشنا نباشند، تمامی سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام‌شده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

این مقام مسئول با ارائه یک نقشه راه مشخص به رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تأکید کرد: درخواست ما از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تخصیص منابع مالی سنگین یا ایجاد ساختارهای پیچیده و جدید نیست.

امیرحسینی با تبیین خواسته اصلی خود از مقامات ملی اظهار داشت: تقاضا داریم با یک نگاه ویژه و هدفمند، استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان پایلوت توسعه مهارت‌های گردشگری در مناطق کمتر برخوردار مورد حمایت همه‌جانبه قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد سپس بسته پیشنهادی و پنج ماده‌ای اداره‌کل میراث‌فرهنگی را روی میز کارگروه قرار داد و گفت: دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت و کاربردی در حوزه‌های هتلداری، مدیریت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، راهنمایان گردشگری، پذیرش و خدمات اقامتی، بازاریابی و فروش گردشگری و همچنین گردشگری دیجیتال باید به فوریت در استان اجرا شود.

او در خصوص دومین پیشنهاد خود افزود: تیم‌های آموزشی سیار باید به شهرستان‌ها و مناطق مختلف گردشگری اعزام شوند تا فعالان محلی نیز امکان بهره‌مندی از این آموزش‌های حیاتی را داشته باشند.

امیرحسینی تدوین استانداردهای بومی را ضروری خواند و تصریح کرد: استانداردهای مهارتی ویژه مشاغل گردشگری استان باید با همکاری مشترک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تدوین و عملیاتی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین خواستار رفع موانع اداری شد و بیان کرد: صدور گواهینامه‌های مهارتی معتبر برای شاغلان و متقاضیان فعالیت در بخش گردشگری باید به شکل چشمگیری تسهیل گردد.

او در تشریح پنجمین و مهم‌ترین پیشنهاد خود تأکید کرد: یک مرکز یا دپارتمان تخصصی آموزش مهارت‌های گردشگری در استان با همکاری مشترک دو دستگاه باید شکل گیرد تا چرخه آموزش‌ها به صورت مستمر و هدفمند ادامه پیدا کند.

امیرحسینی با جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: عمیقاً اعتقاد داریم توسعه گردشگری بدون توسعه مهارت هرگز امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد دستاوردهای این طرح را ملی و استانی دانست و گفت: اگر بتوانیم نیروی انسانی ماهر تربیت کنیم، هم کیفیت خدمات افزایش خواهد یافت، هم رضایت گردشگران بیشتر می‌شود، هم اشتغال پایدار شکل می‌گیرد و هم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بازدهی اقتصادی بالاتری خواهند داشت.

او در پایان گفت: امیدواریم با حمایت قاطع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بتوانیم این حلقه مفقوده توسعه گردشگری استان را تکمیل کنیم و از ظرفیت‌های کم‌نظیر کهگیلویه و بویراحمد در مسیر اشتغال‌زایی و رونق پایدار اقتصادی بهره بیشتری ببریم.

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