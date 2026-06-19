به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدمجتبی امیرحسینی امروز ۲۹خرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت حمایت از بدنه اقتصادی صنایع دستی، اظهار کرد: در راستای پشتیبانی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان و با همکاری شهرداری یاسوج، زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در اختیار این عزیزان قرار گرفته است تا ضمن برپایی روزبازار صنایع‌دستی، امکان عرضه مستقیم و فروش محصولات هنری در فضایی مناسب فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به چالش‌های اقتصادی و نوسانات بازار که در مدت اخیر موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان صنایع‌دستی شده است، تمام سعی و تلاش اداره‌کل بر این است تا زمینه‌های لازم برای بازگشت به شرایط مطلوب و رونق دوباره فعالیت‌های هنری فراهم شود.

او تصریح کرد: با توجه به حجم قابل‌توجه ورود مسافران و گردشگران به استان کهگیلویه و بویراحمد، ایجاد چنین مجموعه‌هایی فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان است: تا هنرمندان بتوانند با بهره‌گیری از حضور گردشگران، فروش بهتری را تجربه کنند.

امیرحسینی ادامه داد: راه‌اندازی این مجموعه و تداوم حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی، گام مؤثری در مسیر اشتغال‌زایی و تقویت بنیه اقتصادی هنرمندان صنایع‌دستی استان باشد و شاهد رونق هرچه بیشتر این هنر-صنعت در مرکز استان باشیم.

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