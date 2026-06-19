۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان:

فضای دائمی عرضه صنایع‌دستی در یاسوج اختصاص یافت/ گامی برای رونق معیشت هنرمندان

فضای دائمی عرضه صنایع‌دستی در یاسوج اختصاص یافت/ گامی برای رونق معیشت هنرمندان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص فضای دائمی برای عرضه صنایع‌دستی در یاسوج مرکز استان با هدف رونق معیشت هنرمندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدمجتبی امیرحسینی امروز ۲۹خرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت حمایت از بدنه اقتصادی صنایع دستی، اظهار کرد: در راستای پشتیبانی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان و با همکاری شهرداری یاسوج، زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در اختیار این عزیزان قرار گرفته است تا ضمن برپایی روزبازار صنایع‌دستی، امکان عرضه مستقیم و فروش محصولات هنری در فضایی مناسب فراهم شود.
مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به چالش‌های اقتصادی و نوسانات بازار که در مدت اخیر موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان صنایع‌دستی شده است، تمام سعی و تلاش اداره‌کل بر این است تا زمینه‌های لازم برای بازگشت به شرایط مطلوب و رونق دوباره فعالیت‌های هنری فراهم شود.
او تصریح کرد: با توجه به حجم قابل‌توجه ورود مسافران و گردشگران به استان کهگیلویه و بویراحمد، ایجاد چنین مجموعه‌هایی فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان است: تا هنرمندان بتوانند با بهره‌گیری از حضور گردشگران، فروش بهتری را تجربه کنند.
امیرحسینی ادامه داد: راه‌اندازی این مجموعه و تداوم حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی، گام مؤثری در مسیر اشتغال‌زایی و تقویت بنیه اقتصادی هنرمندان صنایع‌دستی استان باشد و شاهد رونق هرچه بیشتر این هنر-صنعت در مرکز استان باشیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032902649
علی پاک
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha