۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۹

اهتزاز پرچم عزای حسینی(ع) بر فراز گنبد حرمین مطهر احمدی و محمدی علیهماالسلام

روابط عمومی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع)
اهتزاز پرچم عزای حسینی(ع) بر فراز گنبد حرمین مطهر احمدی و محمدی علیهماالسلام

در آستانه فرا رسیدن ماه محرم الحرام، سومین حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام، غرق عزا و ماتم است. به همین مناسبت، در آیینی با حضور خدام حرم مطهر، ضمن سیاه‌پوشی این بارگاه منور، پرچم‌های حرمین مطهر احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه‌السلام و برادر بزرگوارشان حضرت سید میرمحمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، با پرچم سیاه عزای حسینی علیه‌السلام، تعویض شد.

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کد خبر 1405032902661
عبدالله فیروزی
دبیر محمد آوخ

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