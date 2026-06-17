اهتزاز پرچم عزای حسینی(ع) بر فراز گنبد حرمین مطهر احمدی و محمدی علیهماالسلام

در آستانه فرا رسیدن ماه محرم الحرام، سومین حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام، غرق عزا و ماتم است. به همین مناسبت، در آیینی با حضور خدام حرم مطهر، ضمن سیاه‌پوشی این بارگاه منور، پرچم‌های حرمین مطهر احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه‌السلام و برادر بزرگوارشان حضرت سید میرمحمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، با پرچم سیاه عزای حسینی علیه‌السلام، تعویض شد.