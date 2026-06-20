به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسنپور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی که با محوریت «نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری ادیان» روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه در زنجان به میزبانی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه آیینهای عزاداری در فرهنگ ایرانی، اظهار کرد: بسیاری از آیینهای مذهبی در لرستان و استانهای غربی کشور، علاوه بر ارزشهای معنوی و اعتقادی، از ظرفیتهای قابل توجهی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی برخوردارند.
او گفت: آیینهای عاشورایی لرستان از جمله گلمالی و چهلمنبر، به دلیل برخورداری از پیشینه تاریخی، مفاهیم نمادین و ویژگیهای منحصربهفرد فرهنگی، میتوانند در قالب بستههای گردشگری مذهبی و آیینی به مخاطبان داخلی و بینالمللی معرفی شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان با بیان اینکه بخش مهمی از این آیینها در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت شدهاند، تصریح کرد: ثبت میراث معنوی گام مهمی در صیانت از این داشتههای فرهنگی است، اما معرفی و بهرهبرداری صحیح از این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی، تولید محتوا و روایتگری حرفهای است.
حسنپور با اشاره به پیشینه تاریخی مسیرهای منتهی به عتبات عالیات در غرب کشور گفت: این مسیرها در طول تاریخ نقش مهمی در جابهجایی زائران داشتهاند و آثار و زیرساختهای تاریخی متعددی در امتداد آنها شکل گرفته است که میتواند به عنوان بخشی از مسیرهای گردشگری مذهبی مورد توجه قرار گیرد.
او یکی از چالشهای اصلی حوزه گردشگری را ضعف در روایتپردازی دانست و افزود: بسیاری از کشورها با تکیه بر داستانها، روایتها و رویدادهای فرهنگی توانستهاند برای خود برندهای گردشگری قدرتمند ایجاد کنند، در حالی که ما هنوز نتوانستهایم روایتهای جذاب و اثرگذاری از ظرفیتهای ارزشمند آیینی و تاریخی خود ارائه دهیم.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان ادامه داد: برگزاری جشنوارهها، همایشها و رویدادهای تخصصی در محورهای تاریخی و آیینی، علاوه بر معرفی فرهنگ عاشورایی، زمینه حضور گردشگران و پژوهشگران را فراهم کرده و به رونق اقتصادی جوامع محلی کمک میکند.
او با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: تحقق اهداف توسعه گردشگری مذهبی بدون مشارکت سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای فرهنگی امکانپذیر نیست و همافزایی این بخشها میتواند به معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای فرهنگی کشور در عرصه بینالمللی منجر شود.
حسنپور در پایان تأکید کرد: آیینهای عاشورایی، میراث معنوی ارزشمند و مسیرهای تاریخی زیارت در غرب کشور، ظرفیت آن را دارند که به عنوان برندهای شاخص گردشگری ایران در جهان شناخته شوند و نقش مؤثری در توسعه فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف ایفا کنند.
انتهای پیام/
نظر شما