به گزارش خبرنگار میراثآریا، هادی حقپناه گفت: روستای چنشت به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری و مهد فرهنگ و پوشاک سنتی اصیل، ظرفیت بینظیری در حوزه صنایعدستی دارد که در همین راستا و با هدف ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، تجاریسازی و حرکت به سمت جهانیشدن روستای چنشت، دوره آموزش تکمیلی خیاطی با همکاری ارزشمند مرکز فنی و حرفهای شهرستان سربیشه روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه با تاکید بر اهمیت بهروزرسانی مهارتهای هنرمندان بومی اظهار کرد: پوشاک سنتی و دست دوختههای هنرمندان چنشت، شناسنامه فرهنگی این منطقه است. اما تحقق شعار جهانیشدن، نیازمند رعایت استانداردهای روز، ظرافت در دوخت، سایزبندی دقیق و کاربردیسازی این محصولات بر اساس نیاز بازار است.
او افزود: در این دوره تخصصی، خیاطان محلی زیر نظر استاد مجرب مرکز فنی و حرفه ای شهرستان، تکنیکهای پیشرفته دوخت، الگوکشی مدرن و تلفیق آن با اصالت سنتی را فرا گرفتند.
حقپناه در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این آموزشها و حمایت از کارگاههای خانگی و متمرکز در روستای چنشت، بهزودی شاهد حضور درخشانتر پوشاک و صنایعدستی این منطقه در نمایشگاههای سراسری و رونق بیش از پیش اقتصاد بومی و گردشگری منطقه باشیم.
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