بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در ادامه اقدامات حفاظتی و مرمتی با هدف صیانت از بناهای تاریخی استان یزد، منارههای الحاقی مسجد جامع ابرند آباد در شهر شاهدیه جمعآوری شد.
مسجد جامع ابرندآباد در محله تاریخی ابرند آباد واقع شده و بر اساس برخی منابع محلی، پیشینه آن به قرن نهم هجری قمری و دوران تیموریان بازمیگردد. این مسجد از نمونههای ارزشمند معماری بومی مناطق کویری به شمار میرود که در ساخت آن از مصالح سنتی همچون خشت و گل استفاده شده است.
ساختار معماری مسجد شامل گنبد، ایوان، حیاط مرکزی و غرفههایی در پیرامون حیاط است که در کنار یکدیگر جلوهای از الگوی رایج مساجد ایرانی را به نمایش میگذارند. ایوان مسجد نیز بهعنوان فضایی نیمهباز میان حیاط و شبستان، از عناصر شاخص معماری این بنا محسوب میشود.
منارههای الحاقی این مسجد در دهه ۱۳۶۰ و با سازهای آجری به بنا افزوده شده بود؛ الحاقی که با ساختار تاریخی و اصیل مسجد همخوانی نداشت و در گذر زمان بر معماری تاریخی بنا تأثیر گذاشته بود. ازاینرو، با پیگیری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد و همکاری هیئتامنای مسجد، این الحاقات جمعآوری شد.
این اقدام در راستای اصول علمی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و با هدف بازگرداندن اصالت کالبدی و هویت معماری مسجد انجام شده است.
مسجد جامع ابرند آباد بهعنوان یکی از بناهای شاخص تاریخی منطقه، پسازاین اقدام، سیمایی نزدیکتر به هویت اصیل خود یافته و زمینه برای حفاظت و معرفی هرچه بهتر این اثر ارزشمند تاریخی فراهم شده است.
انتهای پیام/
نظر شما