۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۳

جمع‌آوری مناره‌های الحاقی مسجد جامع ابرند آباد؛ گامی در مسیر احیای اصالت تاریخی بنا

جمع‌آوری مناره‌های الحاقی مسجد جامع ابرند آباد؛ گامی در مسیر احیای اصالت تاریخی بنا

در راستای حفاظت از ارزش‌های تاریخی و احیای هویت اصیل بناهای میراثی، مناره‌های الحاقی مسجد جامع ابرند آباد شاهدیه که در دهه ۱۳۶۰ به بنا افزوده شده بود، با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و هیئت‌امنای مسجد جمع‌آوری شد تا سیمای تاریخی این مسجد کهن به شکل اصیل خود نزدیک‌تر شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در ادامه اقدامات حفاظتی و مرمتی با هدف صیانت از بناهای تاریخی استان یزد، مناره‌های الحاقی مسجد جامع ابرند آباد در شهر شاهدیه جمع‌آوری شد.

مسجد جامع ابرندآباد در محله تاریخی ابرند آباد واقع‌ شده و بر اساس برخی منابع محلی، پیشینه آن به قرن نهم هجری قمری و دوران تیموریان بازمی‌گردد. این مسجد از نمونه‌های ارزشمند معماری بومی مناطق کویری به شمار می‌رود که در ساخت آن از مصالح سنتی همچون خشت و گل استفاده شده است.

ساختار معماری مسجد شامل گنبد، ایوان، حیاط مرکزی و غرفه‌هایی در پیرامون حیاط است که در کنار یکدیگر جلوه‌ای از الگوی رایج مساجد ایرانی را به نمایش می‌گذارند. ایوان مسجد نیز به‌عنوان فضایی نیمه‌باز میان حیاط و شبستان، از عناصر شاخص معماری این بنا محسوب می‌شود.

مناره‌های الحاقی این مسجد در دهه ۱۳۶۰ و با سازه‌ای آجری به بنا افزوده شده بود؛ الحاقی که با ساختار تاریخی و اصیل مسجد همخوانی نداشت و در گذر زمان بر معماری تاریخی بنا تأثیر گذاشته بود. ازاین‌رو، با پیگیری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و همکاری هیئت‌امنای مسجد، این الحاقات جمع‌آوری شد.

این اقدام در راستای اصول علمی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و با هدف بازگرداندن اصالت کالبدی و هویت معماری مسجد انجام شده است.

مسجد جامع ابرند آباد به‌عنوان یکی از بناهای شاخص تاریخی منطقه، پس‌ازاین اقدام، سیمایی نزدیک‌تر به هویت اصیل خود یافته و زمینه برای حفاظت و معرفی هرچه بهتر این اثر ارزشمند تاریخی فراهم شده است.

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کد خبر 1405033002740
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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