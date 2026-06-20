به گزارش خبرنگار میزاث آریا، نشانه جغرافیایی نوعی گواهینامه است که تأیید می‌کند یک محصول خاص در شهر، روستا یا منطقه‌ای مشخص تولید شده و به همان محل تعلق دارد. بر اساس این گواهینامه، هیچ منطقه یا تولیدکننده دیگری نمی‌تواند نسبت به مالکیت معنوی یا انحصار تولید آن محصول ادعایی داشته باشد. اعطای این نشان منوط به وجود سابقه تاریخی مستند و برخورداری محصول از کیفیت لازم است. همچنین این گواهی امکان پیگیری حقوقی و مطالبه خسارت ناشی از سوءاستفاده دیگران را برای دارندگان آن فراهم می‌کند.

مرجع ملی ثبت نشانه‌های جغرافیایی در کشور، مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و در سطح بین‌المللی نیز این مسئولیت بر عهده سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) قرار دارد.

در فرایند ثبت ملی، ابتدا یک تشکل فعال و مرتبط از سوی استان معرفی می‌شود و پس از بررسی فعالیت‌های آن، پرونده برای طی مراحل قانونی به مرکز مالکیت معنوی ارجاع خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان، هم‌اکنون پرونده‌های ثبت ملی چندین رشته و محصول شاخص از جمله چاقوی زنجان، ملیله زنجان، گلیم (پلاس) گلستان، پته کرمان، معرق تهران و سوزن‌دوزی بلوچ در دست اقدام قرار دارد.

برای ثبت بین‌المللی نشانه جغرافیایی، ثبت ملی محصول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الزامی است. همچنین محصول موردنظر باید در خارج از منطقه جغرافیایی خود نیز دارای مخاطب و بازار باشد. پس از آن، پرونده‌ای جامع به زبان‌های فارسی و انگلیسی تهیه و از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) ارسال می‌شود.

در همین راستا، پرونده رشته عبابافی نائین در خردادماه ۱۴۰۵ موفق به دریافت ثبت بین‌المللی شده است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه معرفی هرچه بیشتر این هنر سنتی ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند.

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