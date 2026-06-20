به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد احمدی فارسانی امروز شنبه ۳۰ خردادماه در نشست مشترک با رئیس مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، بر توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی میان این ادارهکل و مراکز دانشگاهی استان تأکید کرد و از برگزاری نخستین نمایشگاه هنر اسلامی با محوریت هنرهای سنتی در قم خبر داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم اظهار کرد: نخستین نمایشگاه هنر اسلامی در قم؛ با محوریت هنرهای سنتی از جمله ساخت ضریح، علامتسازی، سفالگری، خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، مهر و سجاده و دیگر رشتههای مرتبط برگزار خواهد شد و میتواند زمینه معرفی هر چه بهتر ظرفیتهای هنری و مذهبی قم را فراهم سازد.
احمدی ادامه داد: برگزاری رویدادهای فرهنگی مستمر، تدوین تقویم سالانه فعالیتهای هنری، ثبت و نگارش تاریخ شفاهی هنرمندان صنایعدستی و معرفی قم به عنوان «مکتب معماری» از دیگر محورهای همکاری مشترک خواهد بود.
او با اشاره به پیشینه ارزشمند معماری سنتی در استان ادامه داد: قم از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه معماری بومی برخوردار است و با بهرهگیری از توان علمی دانشگاه و استادان برجسته میتوان در راستای تبیین و معرفی ویژگیهای مکتب معماری قم گامهای مؤثری برداشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ با اشاره به معرفی قم به عنوان «شهر ملی انگشتر» تصریح کرد: ظرفیتهای گستردهای در حوزه صنایعدستی استان وجود دارد و حضور هنرمندان فعال در رشتههای گوناگون، زمینه مناسبی برای ارتقای جایگاه این هنرصنعت فراهم کرده است.
احمدی با تأکید بر نقش آموزشهای تخصصی در توسعه صنایعدستی افزود: بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، استادان و دانشجویان در برگزاری دورههای آموزشی، کارگاههای تخصصی و نشستهای علمی میتواند به انتقال دانش، مهارت و تجربه میان نسلها و ارتقای سطح کیفی تولیدات صنایعدستی استان کمک کند.
او با اشاره به ضرورت تقویت رویکردهای پژوهشی در این حوزه تصریح کرد: همکاری مشترک میان این ادارهکل و دانشگاهها در زمینه پژوهشهای تخصصی صنایعدستی، تدوین منابع علمی و تألیف کتابهایی درباره بناهای تاریخی و میراثمعماری قم از برنامههای مورد تأکید دو طرف است.
در این نشست که در مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی برگزار شد، دو طرف بر حمایت از هنرمندان صنایعدستی، استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه، توانمندسازی دانشجویان در عرصه صنایعدستی هنرهای سنتی و توسعه فعالیتهای مشترک علمی و فرهنگی تأکید کردند.
مهدی حمیدی پارسا، رئیس مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی نیز در این دیدار، به تشریح فعالیت ها و برنامه های این دانشگاه پرداخت و بر همکاری و تعامل دوسویه تأکید کرد.
سیدمحمدحسین موسوی معاون اداری و مالی و ندا حمیدی پارسا معاون فرهنگی و دانشجویی مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی نیز در این نشست حضور داشتند.
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