۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۵

برگزاری نخستین نمایشگاه هنر اسلامی با محوریت هنرهای سنتی در قم

برگزاری نخستین نمایشگاه هنر اسلامی با محوریت هنرهای سنتی در قم

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ بر توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی میان این اداره‌کل و مراکز دانشگاهی استان تأکید کرد و از برگزاری نخستین نمایشگاه هنر اسلامی با محوریت هنرهای سنتی در قم خبر داد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی امروز شنبه ۳۰ خردادماه در نشست مشترک با رئیس مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، بر توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی میان این اداره‌کل و مراکز دانشگاهی استان تأکید کرد و از برگزاری نخستین نمایشگاه هنر اسلامی با محوریت هنرهای سنتی در قم خبر داد.   

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: نخستین نمایشگاه هنر اسلامی در قم؛ با محوریت هنرهای سنتی از جمله ساخت ضریح، علامت‌سازی، سفالگری، خوشنویسی، نگارگری، تذهیب، مهر و سجاده و دیگر رشته‌های مرتبط برگزار خواهد شد و می‌تواند زمینه معرفی هر چه بهتر ظرفیت‌های هنری و مذهبی قم را فراهم سازد.

احمدی ادامه داد: برگزاری رویدادهای فرهنگی مستمر، تدوین تقویم سالانه فعالیت‌های هنری، ثبت و نگارش تاریخ شفاهی هنرمندان صنایع‌دستی و معرفی قم به عنوان «مکتب معماری» از دیگر محورهای همکاری مشترک خواهد بود.

او با اشاره به پیشینه ارزشمند معماری سنتی در استان ادامه داد: قم از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه معماری بومی برخوردار است و با بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه و استادان برجسته می‌توان در راستای تبیین و معرفی ویژگی‌های مکتب معماری قم گام‌های مؤثری برداشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با اشاره به معرفی قم به عنوان «شهر ملی انگشتر» تصریح کرد: ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنایع‌دستی استان وجود دارد و حضور هنرمندان فعال در رشته‌های گوناگون، زمینه مناسبی برای ارتقای جایگاه این هنرصنعت فراهم کرده است.

احمدی با تأکید بر نقش آموزش‌های تخصصی در توسعه صنایع‌دستی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، استادان و دانشجویان در برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های علمی می‌تواند به انتقال دانش، مهارت و تجربه میان نسل‌ها و ارتقای سطح کیفی تولیدات صنایع‌دستی استان کمک کند.

او با اشاره به ضرورت تقویت رویکردهای پژوهشی در این حوزه تصریح کرد: همکاری مشترک میان این اداره‌کل و دانشگاه‌ها در زمینه پژوهش‌های تخصصی صنایع‌دستی، تدوین منابع علمی و تألیف کتاب‌هایی درباره بناهای تاریخی و میراث‌معماری قم از برنامه‌های مورد تأکید دو طرف است.     

در این نشست که در مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی برگزار شد، دو طرف بر حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه، توانمندسازی دانشجویان در عرصه صنایع‌دستی هنرهای سنتی و توسعه فعالیت‌های مشترک علمی و فرهنگی تأکید کردند.

مهدی حمیدی پارسا، رئیس مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی نیز در این دیدار، به تشریح فعالیت ها و برنامه های این دانشگاه پرداخت و بر همکاری و تعامل دوسویه تأکید کرد.

سیدمحمدحسین موسوی معاون اداری و ‌مالی و ندا حمیدی پارسا معاون فرهنگی و ‌دانشجویی مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی نیز در این نشست حضور داشتند.

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کد خبر 1405033002775
دبیر مرضیه امیری

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