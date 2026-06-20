به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: در جلسه شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان که با حضور آذری و نجفیان، نمایندگان اداره‌کل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی برگزار شد، روند اجرای طرح‌های مرمتی در غار تاریخی کرفتو و تپه تاریخی زیویه مورد بررسی و در خصوص نحوه ادامه عملیات حفاظتی و فنی این آثار تبادل نظر شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت غار تاریخی کرفتو افزود: این اثر ارزشمند علاوه بر جایگاه ویژه تاریخی و معماری، در مسیر تکمیل پرونده ثبت جهانی است و اقدامات حفاظتی و مرمتی آن با هدف حفظ، نگهداری و معرفی هرچه بهتر این اثر به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

او با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح‌های مرمتی، رعایت اصول فنی و استانداردهای حفاظتی و همچنین هماهنگی میان بخش‌های تخصصی اظهار کرد: استمرار نظارت‌های کارشناسی و اجرای دقیق ضوابط مرمتی، نقش مهمی در حفاظت پایدار از این آثار ارزشمند و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده دارد.

طالب‌نیا یادآور شد: بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و همراهی بخش‌های تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی، زمینه ارتقای کیفیت اقدامات حفاظتی و مرمتی را فراهم و می‌تواند به صیانت هرچه بهتر از میراث تاریخی و فرهنگی استان کمک کند.

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