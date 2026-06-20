به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: در سفر علی آذری نماینده اداره‌کل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی به کردستان و بازدید از بناهای آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان، روند مرمت و بازسازی این آثار تاریخی به‌صورت میدانی بررسی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در این بازدید، میزان خسارت‌های واردشده به بناهای تاریخی و همچنین روند اقدامات انجام‌شده برای مرمت و حفاظت از این آثار مورد ارزیابی قرار گرفت.

او با اشاره به اهمیت صیانت از میراث‌فرهنگی استان، عنوان کرد: مستندسازی دقیق آسیب‌ها و تسریع در روند مرمت و احیای آثار تاریخی از جمله محورهای مورد تاکید در این بازدید بود.

طالب‌نیا بر ضرورت تامین اعتبارات لازم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تخصصی برای تسریع در اجرای پروژه‌های مرمتی تاکید کرد و گفت: امیدواریم با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی و همراهی دستگاه‌های مرتبط، روند مرمت و بازسازی آثار تاریخی آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

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