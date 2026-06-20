پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران با همکاری سه استان در حال نهایی شدن است/ ثبت جهانی آسبادهای ایران به یونسکو در مرحله پیگیری است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی امروز شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ در حاشیه نشست هماهنگی ثبت جهانی آسبادهای ایران و ثبت جهانی توس در جمع خبرنگاران گفت: مراحل نهایی پرونده آسبادهای ایران برای ارائه به یونسکو در حال پیگیری است.
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به برگزاری نشست مشترک با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، استاندار خراسان رضوی، معاونان استانداریهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و مدیران ارشد سه استان، اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران به دلیل گستردگی این میراث در سه استان کشور، نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاههای مرتبط است و در این نشست، برنامهریزیهای لازم برای پیشبرد آن انجام شد.
او با بیان اینکه حدود هزار و ۴۰۰ آسباد در کشور شناسایی شده است، افزود: آسبادها نمادی از دانش و خلاقیت نیاکان ما در بهرهگیری از بادهای ۱۲۰ روزه و مدیریت منابع طبیعی هستند و حفاظت و انتقال این دانش ارزشمند از مهمترین اهداف تدوین این پرونده به شمار میرود.
معاون میراثفرهنگی کشور با اشاره به جایگاه ایران در ثبت آثار جهانی گفت: تاکنون ۲۹ اثر ملموس و طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده و پرونده ثبت جهانی الموت نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین ایران با ثبت ۲۷ اثر در فهرست میراث ناملموس، طی پنج سال گذشته از رتبه هفتم به رتبه چهارم جهان ارتقا یافته است.
دارابی تصریح کرد: نمایندگان سازمان برنامه و بودجه نیز بر ضرورت هماهنگی و حمایت از روند ثبت جهانی آسبادها تأکید کردند و امیدواریم این پرونده مطابق زمانبندی پیشبینیشده به یونسکو ارائه شود.
او همچنین از بررسی آخرین اقدامات مربوط به ثبت جهانی شهر تاریخی توس در این نشست خبر داد و گفت: توس برای ایرانیان از جایگاه ویژهای برخوردار است و به نوعی خاستگاه و پایگاه زبان فارسی محسوب میشود. شاهنامه فردوسی نیز شناسنامه ملی و کتاب خردورزی ایرانیان است و از این رو احیای شهر تاریخی توس برای وزارت میراث فرهنگی اهمیت ویژهای دارد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور افزود: در بخش دیگری از این نشست، موضوع نهاییسازی پرونده ثبت جهانی توس با حضور دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و گزارشهای لازم ارائه شد. امیدواریم بتوانیم در موعد مقرر این پرونده را نیز برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو ارائه کنیم.
ردیف ملی اعتبارات مورد نیاز برای ساماندهی عرصه ثبت جهانی توس احیا میشود
همچنین غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی از توافق برای احیای ردیف ملی اعتبارات مورد نیاز برای ساماندهی عرصه ثبت جهانی توس خبر داد و گفت: جدول نیازهای این منطقه از سوی وزارت میراثفرهنگی تدوین میشود تا دستگاههای اجرایی تأمین منابع را دنبال کنند.
او اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی آسبادهای ایران، پروندهای مشترک میان استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی است. با حضور مسئولان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سازمان برنامه و بودجه، بحثهای مفصلی انجام شده و خوشبختانه مقدمات کار فراهم شده است. امیدوار هستیم با توجه به اهمیت این موضوع، بتوانیم این میراث ارزشمند را به ثبت جهانی برسانیم.
مظفری افزود: در گذشتههای بسیار دور، اجداد ما در ایران با دانش و فناوری روزگار خود، که بدون تردید پیشرفتهترین دانش آن زمان بوده است، حدود ۴۰۰ سال پیش از آنکه جهان به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کند، در شرق کشور از این انرژی خدادادی برای گذران امور خود استفاده میکردند. این موضوع نشاندهنده هوش، ذکاوت و توانایی ایرانیان و بهویژه مردم خراسان در بهرهگیری از شرایط اقلیمی است. امروز نیز وظیفه ما این است که این هویت ملی و معنوی را به نسل جدید منتقل کنیم تا بدانند روزگاری ایران در عرصه علم و دانش سرآمد جهان بوده است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: باید این سرمایههای عظیم را پاس بداریم، حفظ و احیا کنیم و در کنار آن از ظرفیتهای اقتصادی آن نیز بهره ببریم. ثبت جهانی آسبادها میتواند زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند و علاوه بر اهمیت ملی و جهانی، به توسعه اقتصادی این مناطق نیز کمک کند. مهمترین موضوع این است که مردم خود وارد این عرصه شوند، در بازسازی، احیا و نگهداری آسبادها مشارکت کنند و از ظرفیتهای مردمی برای حفاظت از این آثار استفاده شود. این پرونده میان سه استان مشترک است و شاید در آینده کشور افغانستان نیز به این پرونده مشترک اضافه شود.
استاندار خراسان رضوی در ادامه درباره پرونده ثبت جهانی توس گفت: درست است که حکیم ابوالقاسم فردوسی در مشهد و شهر باستانی توس آرام گرفته است، اما حوزه تمدنی خراسان و همه فارسیزبانان چشمانتظارند که توس، آرامگاه فردوسی و شهر تاریخی توس با یک اقدام مؤثر به ثبت جهانی برسد. بدون تردید این اتفاق موجب خوشحالی مردم ایران و همه کشورهای حوزه تمدنی و فرهنگی فارسی خواهد شد.
مظفری خاطرنشان کرد: در حدود ۲۰ روز آینده، سیامین سال دستور و به تعبیر من فرمان رهبری شهید برای احیای توس فرا میرسد. خوشحالیم که در نخستین پیام مقام معظم رهبری نیز بر توجه بیشتر به زبان فارسی، فرهنگ ایرانی و فردوسی تأکید شده بود. امیدواریم با ثبت جهانی فردوسی و توس، گام مؤثری برای احیای منطقه تاریخی توس برداریم.
استاندار خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره تأمین اعتبارات مورد نیاز برای ساماندهی عرصه ثبت جهانی توس اظهار کرد: یکی از الزامات ثبت جهانی محوطههای تاریخی، رفع مداخلات و تصرفهاییست که در این محدودهها ایجاد شده است. خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه برای کمک به این موضوع اعلام آمادگی کردهاند. در گذشته ردیف ملی برای این موضوع وجود داشت و امروز نیز مقرر شد این ردیف دوباره احیا شود. همچنین قرار شد میراثفرهنگی جدول نیازهای منطقه برای ثبت جهانی را تدوین و تنظیم کند تا همه دستگاهها در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
او افزود: بر اساس گزارشهای ارائهشده، حدود ۳۰ همت برای مجموعه تاریخی توس پیشبینی شده است، اما همه این اقدامات باید در کنار یکدیگر و بهصورت هماهنگ دنبال شود. اعتقاد من این است که اگر مشارکت مردم را داشته باشیم، نگاه و باور مردم حتی از منابع مالی نیز مهمتر است. مردم این منطقه باید باور کنند که احیای توس موجب رشد و ارتقای منطقه، استان و کشور خواهد شد.
مظفری گفت: همه باید در کنار هم برای تحقق این هدف تلاش کنیم. منابع مالی مورد نیاز باید هم از ظرفیتهای استان و هم با کمک سازمان برنامه و بودجه و دولت تأمین شود. باور من این است که ثبت جهانی توس و احیای این منطقه کاملاً شدنی است و باید امسال با جدیت تلاش کنیم تا این فرصت ارزشمند را از دست ندهیم.
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