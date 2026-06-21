به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ائتلاف CRAFTOUR که متشکل از شش پروژه بزرگ تأمین مالی‌شده از سوی اتحادیه اروپاست و بیش از ۷۵ سازمان از ۲۱ کشور اروپایی را دربرمی‌گیرد، اعلام کرد صنایع‌دستی سنتی باید به‌عنوان بخشی راهبردی از آینده پایدار اروپا مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، نمایندگان پروژه‌های اروپایی در نشست مشترکی با کمیسیون اروپا و سایر نهادهای اروپایی، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی را برای تقویت بخش صنایع‌دستی ارائه کردند.

این پیشنهادها بر چهار محور اصلی شامل مستندسازی و شناسایی بهتر صنایع‌دستی اروپا، حفاظت از اصالت و هویت آثار، تقویت آموزش و انتقال مهارت‌ها به نسل‌های آینده و همچنین توسعه مدل‌های اقتصادی پایدار برای فعالان این حوزه متمرکز است.

کارشناسان اروپایی تاکید کرده‌اند صنایع‌دستی نه‌تنها بخشی از میراث‌فرهنگی اروپا محسوب می‌شود، بلکه در تحقق اهدافی همچون توسعه پایدار، اقتصاد چرخشی، کاهش ضایعات، احیای مهارت‌های سنتی، تقویت گردشگری فرهنگی و ایجاد اشتغال محلی نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

در همین راستا، دو کنفرانس بین‌المللی در شهرهای آنتورپ و بروکسل با حضور پژوهشگران، سیاست‌گذاران، صنعتگران و نمایندگان نهادهای فرهنگی برگزار شد تا راهکارهای عملی برای آینده صنایع‌دستی اروپا بررسی شود.

کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت بی‌توجهی به این حوزه، بخش قابل توجهی از دانش و مهارت‌های سنتی اروپا در دهه‌های آینده با خطر فراموشی مواجه خواهد شد.

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