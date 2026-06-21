میراث آریا: در گیلان، مازندران و گلستان، محرم فقط مجموعه‌ای از مراسم مذهبی نیست؛ بخشی از حافظه تاریخی جوامع محلی است؛ حافظه‌ای که در تکیه‌های قدیمی، نوحه‌های بومی، تعزیه‌های روستایی، سفره‌های نذری و آیین‌هایی ماندگار حفظ شده و امروز یکی از ارزشمندترین جلوه‌های میراث فرهنگی ناملموس ایران را شکل می‌دهد.

جایی که روستاها حافظان عاشورا هستند

برای شناخت میراث عاشورایی شمال ایران، باید از شهرهای بزرگ فاصله گرفت و راهی روستاها شد؛ جایی که هنوز بسیاری از آیین‌های محرم با همان ساختار چند نسل پیش برگزار می‌شوند. در بسیاری از نقاط گیلان، مازندران و گلستان، محرم تنها یک مراسم مذهبی نیست؛ بلکه بخشی از تقویم اجتماعی روستاهاست. خانواده‌هایی که شاید در طول سال کمتر فرصت گردهمایی داشته باشند، در روزهای محرم دوباره در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

مهاجران روستا به زادگاه خود بازمی‌گردند و محله‌ها جان تازه‌ای می‌گیرند. در این مناطق، آیین‌های عاشورایی هنوز بر پایه مشارکت عمومی شکل می‌گیرند. هر خانواده مسئولیتی بر عهده می‌گیرد؛ گروهی تکیه را آماده می‌کنند، گروهی نذری می‌پزند، گروهی در برپایی علم‌ها مشارکت دارند و گروهی مسئولیت اجرای مراسم را برعهده می‌گیرند. همین مشارکت گسترده است که سبب شده بسیاری از سنت‌های محرم در شمال ایران بدون گسست تاریخی تا امروز ادامه پیدا کنند.

تکیه؛ مهم‌ترین میراث عاشورایی شمال

اگر بخواهیم نماد اصلی محرم در مناطق مرکزی ایران را حسینیه و در بسیاری از نقاط جنوب را مضیف بدانیم، در شمال ایران بی‌تردید تکیه مهم‌ترین عنصر کالبدی فرهنگ عاشوراست. در بسیاری از روستاهای گیلان و مازندران، تکیه‌ها قدیمی‌ترین بناهای عمومی روستا محسوب می‌شوند. این فضاها تنها برای عزاداری ساخته نشده‌اند؛ بلکه در طول سال محل گردهمایی مردم، حل مسائل اجتماعی و برگزاری آیین‌های مختلف بوده‌اند.

بسیاری از تکیه‌های قدیمی شمال با چوب ساخته شده‌اند؛ مصالحی که با اقلیم مرطوب منطقه سازگار است. سقف‌های شیروانی، ایوان‌های باز، ستون‌های چوبی و حیاط‌های وسیع، ویژگی‌هایی هستند که این بناها را از فضاهای مذهبی سایر نقاط ایران متمایز می‌کنند. در روزهای محرم، تکیه به قلب تپنده روستا تبدیل می‌شود. از صبح تا نیمه‌شب، مردم در آن رفت‌وآمد دارند و بخش بزرگی از آیین‌های سوگواری در همین مکان برگزار می‌شود. برای گردشگران فرهنگی، تکیه‌های شمال تنها بناهایی مذهبی نیستند؛ بلکه بخشی از میراث معماری و اجتماعی منطقه به شمار می‌آیند.

علم‌های بلند در میان جنگل و شالیزار

یکی از زیباترین تصاویر محرم در شمال ایران، حرکت علم‌ها در مسیرهای روستایی است. در روزهای آغازین محرم، مراسم علم‌بندی در بسیاری از نقاط برگزار می‌شود. مردم با پارچه‌های سیاه و سبز، علم‌ها را آماده می‌کنند و آن‌ها را برای حضور در مراسم عزاداری می‌آرایند.

در برخی مناطق، علم‌ها ارتفاعی چشمگیر دارند و هنگام عبور از کوچه‌های باریک یا میان درختان کهنسال، صحنه‌هایی خلق می‌کنند که برای عکاسان و پژوهشگران فرهنگ عامه بسیار جذاب است.

علم در فرهنگ عاشورایی شمال تنها یک نماد مذهبی نیست؛ نشانه‌ای از هویت محله و روستا نیز به شمار می‌رود. هر محله علم خود را دارد و مردم برای حفظ و نگهداری آن مسئولیتی جمعی احساس می‌کنند. در برخی روستاها، آیین جمع‌آوری علم‌ها در پایان محرم نیز با مراسم ویژه‌ای همراه است و خود بخشی از میراث ناملموس منطقه محسوب می‌شود.

تعزیه در میدان های روستا

در بسیاری از نقاط ایران، تعزیه به تدریج از متن زندگی روزمره فاصله گرفته است، اما در شمال کشور هنوز روستاهایی وجود دارند که تعزیه بخشی جدایی‌ناپذیر از محرم آن‌هاست. میدان روستا، حیاط تکیه یا فضای باز کنار مسجد به صحنه نمایش تبدیل می‌شود و مردم ساعت‌ها برای تماشای روایت کربلا گرد هم می‌آیند.

ویژگی مهم تعزیه در شمال ایران، پیوند عمیق آن با جامعه محلی است. بازیگران اغلب از میان اهالی انتخاب می‌شوند و بسیاری از نقش‌ها نسل به نسل در یک خانواده باقی مانده‌اند. در برخی مناطق، کودکان از سال‌های نخست زندگی با فضای تعزیه آشنا می‌شوند و همین مسئله سبب شده است که این هنر آیینی همچنان زنده بماند. برای گردشگران فرهنگی، تماشای تعزیه در یک روستای شمالی فرصتی کم‌نظیر برای مشاهده تداوم سنتی است که در بسیاری از نقاط جهان نمونه مشابهی ندارد.

صدای عاشورا با لهجه‌های محلی

یکی از کمتر شناخته‌شده‌ترین جلوه‌های میراث عاشورایی شمال ایران، نوحه‌هایی است که به زبان‌ها و گویش‌های محلی اجرا می‌شوند. در بسیاری از مناطق گیلان، نوحه‌ها با واژگان گیلکی آمیخته‌اند. در مازندران، اشعار بومی در کنار نوحه‌های رایج خوانده می‌شوند و در بخش‌هایی از گلستان نیز لهجه‌ها و گویش‌های محلی در سوگواری حضور دارند.

این نوحه‌ها تنها ابزار عزاداری نیستند؛ بخشی از میراث شفاهی منطقه‌اند. در دل این اشعار، می‌توان ردپای تاریخ محلی، شیوه زندگی مردم، زبان بومی و نگاه فرهنگی هر منطقه را مشاهده کرد. همین ویژگی باعث شده است که بسیاری از پژوهشگران مردم‌شناسی، نوحه‌های محلی شمال را بخشی مهم از میراث ناملموس ایران بدانند.

نذری؛ جایی که فرهنگ خوراک با فرهنگ سوگ پیوند می‌خورد

در شمال ایران، نذر تنها یک عمل مذهبی نیست؛ بخشی از فرهنگ خوراک نیز محسوب می‌شود. بسیاری از غذاهایی که در محرم طبخ می‌شوند، ریشه در سنت غذایی منطقه دارند. مواد اولیه محلی، شیوه‌های سنتی پخت و مشارکت گسترده مردم در تهیه غذا، به این بخش از مراسم هویتی ویژه بخشیده است.

در روزهای محرم، آشپزخانه‌های بزرگ تکیه‌ها به یکی از فعال‌ترین بخش‌های روستا تبدیل می‌شوند. پیر و جوان در کنار هم کار می‌کنند و فرآیند تهیه غذا خود به نوعی آیین جمعی بدل می‌شود.

برای گردشگران، نذری‌های شمال فرصتی برای آشنایی با بخشی از فرهنگ خوراکی منطقه است؛ فرهنگی که در آن معنویت و مهمان‌نوازی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

محرم در شهرهای ساحلی

اگرچه روستاها مهم‌ترین حافظان سنت‌های عاشورایی شمال هستند، اما شهرهای بزرگ نیز نقش مهمی در تداوم این میراث دارند و بسیاری دیگر از شهرهای منطقه در روزهای محرم شاهد برگزاری مراسم گسترده عزاداری هستند.

در این شهرها، هیئت‌های قدیمی همچنان نقش مهمی در سازماندهی مراسم دارند و برخی از آن‌ها بیش از یک قرن سابقه فعالیت دارند. محرم در شهرهای شمالی فرصتی برای مشاهده تعامل سنت و زندگی معاصر است؛ جایی که آیین‌های چند صد ساله همچنان در بطن شهرهای امروزی جریان دارند.

محرم در سایه جنگل‌های هیرکانی

شمال ایران تنها منطقه‌ای در کشور است که بخش بزرگی از آیین‌های عاشورایی آن در مجاورت جنگل‌های هیرکانی برگزار می‌شود؛ جنگل‌هایی که قدمت آن‌ها به میلیون‌ها سال می‌رسد. در روزهای محرم، حرکت دسته‌های عزاداری در مسیرهای روستایی، میان درختان بلند و در فضایی آمیخته با مه و رطوبت، جلوه‌ای متفاوت از سوگواری را خلق می‌کند.

در اینجا طبیعت صرفاً پس‌زمینه مراسم نیست؛ بخشی از تجربه زیسته مردم است. صدای طبل و نوحه در میان درختان می‌پیچد و تصویری شکل می‌دهد که با بسیاری از روایت‌های عاشورایی سایر نقاط ایران متفاوت است. همین پیوند میان طبیعت و آیین، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گردشگری مذهبی در شمال ایران به شمار می‌آید.

میراثی که پشت شهرت طبیعت پنهان مانده است

سال‌هاست که شمال ایران به عنوان مقصد گردشگری طبیعت شناخته می‌شود. جنگل، دریا، آبشار و روستاهای سرسبز، مهم‌ترین دلایل سفر به این منطقه بوده‌اند. اما در پس این شهرت، لایه‌ای دیگر از هویت شمال پنهان مانده است؛ میراث آیینی و عاشورایی.

بسیاری از گردشگران از وجود ده‌ها آیین محلی محرم در این منطقه اطلاع ندارند. آیین‌هایی که برخی از آن‌ها قدمتی چند صد ساله دارند و هنوز با اصالت فراوان برگزار می‌شوند. شناساندن این ظرفیت‌ها می‌تواند افق تازه‌ای برای گردشگری فرهنگی و آیینی شمال ایران ایجاد کند.

گردشگری آیینی در شمال ایران

گردشگری محرم در شمال ایران با بسیاری از مقاصد مذهبی کشور تفاوت دارد. در اینجا گردشگر تنها شاهد یک مراسم مذهبی نیست؛ بلکه با مجموعه‌ای از عناصر فرهنگی مواجه می‌شود؛ از معماری تکیه‌ها و شیوه زندگی روستایی گرفته تا موسیقی محلی، خوراک سنتی، تعزیه و آیین‌های جمعی جلوه های زیبایی از ارادت به امام حسین(ع) را به نمایش می گذارد.

این ویژگی سبب شده است که محرم در شمال ایران ظرفیتی مهم برای توسعه گردشگری فرهنگی و مردم‌شناختی داشته باشد. البته بهره‌گیری از این ظرفیت نیازمند حفظ اصالت آیین‌هاست؛ زیرا ارزش واقعی این میراث در طبیعی بودن و پیوند عمیق آن با زندگی مردم نهفته است.

میراث ناملموس و ضرورت پاسداری

بخش بزرگی از آیین‌های عاشورایی شمال ایران نه در کتاب‌ها و اسناد، بلکه در حافظه مردم حفظ شده است. دانش ساخت علم‌ها، شیوه‌های اجرای تعزیه، نوحه‌های محلی، سنت‌های مربوط به تکیه‌ها و بسیاری از آداب عزاداری از طریق انتقال شفاهی به نسل‌های بعد رسیده‌اند.

در دنیای امروز، این میراث بیش از هر زمان دیگری نیازمند مستندسازی و حفاظت است. حفظ تکیه‌های تاریخی، ثبت آیین‌های محلی، حمایت از گروه‌های تعزیه و گردآوری نوحه‌های بومی، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند به تداوم این میراث کمک کند.

محرم در شمال ایران، روایت عاشورا در جغرافیایی متفاوت است؛ جغرافیایی که در آن آب، جنگل، روستا و سنت‌های محلی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. در این منطقه، عاشورا تنها در هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری حضور ندارد؛ در معماری تکیه‌ها، در نوحه‌های بومی، در سفره‌های نذری و در حافظه جمعی روستاها نیز جریان دارد.

از تکیه‌های چوبی گیلان تا میدان‌های تعزیه در مازندران و آیین‌های متنوع گلستان، هر گوشه از شمال ایران بخشی از میراث عاشورایی کشور را در خود حفظ کرده است. میراثی که نه در موزه‌ها، بلکه در زندگی مردم جریان دارد و هر سال با فرارسیدن محرم، بار دیگر خود را در قامت فرهنگی زنده و پویا آشکار می‌کند. در این سرزمین، روایت کربلا قرن‌هاست که با صدای باران، عطر شالیزار و زندگی روستایی درآمیخته و یکی از ماندگارترین جلوه‌های میراث ناملموس ایران را پدید آورده است.

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