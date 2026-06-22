به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز دوشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۵ گفت: آیین سنتی و معنوی یا عباس یا عباس در تکیه بازار یا تکیه زنجیری شاهرود با حضور انبوه عزاداران حسینی و هیئتهای مذهبی در روز پنجم محرم در شاهرود برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: این آیین سنتی و دیرینه که قدمتی حدود ۲۰۰ ساله دارد و نسل به نسل منتقلشده است از صبح روز پنجم محرم در دو محله بید آباد و بازار شاهرود برگزار میشود.
او بیان کرد: نوحه جانسوز یا عباس یا عباس که دو قرن است در تکیه بازار شاهرود خوانده میشود، اوج سوگواری مردم شاهرود در غم شهادت سید و سالار شهیدان و قمر بنیهاشم (ع) است.
رضویان تشریح کرد: در این آیین ظهر روز پنجم محرم، دسته تکیه بازار، خانه به خانه و تکیه به تکیه برای بستن طوقها و علمها حرکت میکند و سیل عزاداران با اجتماع عظیم در تکیه زنجیری بازار شاهرود مراسم سنتی و دیرینه یا عباس یا عباس برگزار میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود تشریح کرد: صبح روز پنجم محرم مجالس روضهخوانی حضرت عباس (ع) در منبر خانهها، مساجد و تکایا برگزار میشود و ظهر این روز دسته تکیه بازار خانه به خانه و تکیه به تکیه برای بستن طوقها و علمها حرکت میکند، سپس همه طوقها و علمها در مسیر مشخص به سمت تکیه بازار یا تکیه زنجیری حرکت میکنند و سیل عزاداران با اجتماع عظیم در تکیه بازار محله بید آباد شاهرود مراسم سنتی و دیرینه یا عباس یا عباس برگزار و مردم دلداده شاهرود به یاد کربلای ۶۱ هجری بر سر و سینه میزنند.
او تشریح کرد: بیش از دو قرن است که مردم شاهرود در سوگ غم شهادت امام حسین (ع)، قمر بنیهاشم (ع) و دیگر یاران باوفایش آیین یا عباس (ع) را برگزار میکنند.
رضویان تاکید کرد: آیین یا عباس یا عباس در کنار عزاداری تاسوعا و عاشورا مهمترین و خاصترین آیین عزاداری شاهرودیها در محرم است و از همین رو شاهرودیها معمولاً در هرکجا که باشند در این روز خود را به این شهر و آیین یا عباس یا عباس آن میرسانند.
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