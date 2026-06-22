ضرورت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در همدان/ رضایت گردشگران در اولویت قرار داد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی خاکسار دوشنبه اول تیر در جلسه کمیته رسیدگی به شکایات از تاسیسات گردشگری استان همدان، اظهار کرد: بر اساس آییننامه انضباطی تأسیسات گردشگری، فرآیند رسیدگی به شکایات در سه مرجع و با سلسلهمراتب مشخص انجام میشود که شامل کمیته فنی بدوی، کمیته تجدیدنظر و کمیته عالی است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به اینکه وظیفه این کمیسیونها بررسی و صدور رای به شکایات رسیده به دبیرخانه است، افزود: کمیته فنی بدوی و کمیته تجدیدنظر در سطح استان تشکیل میشود و پروندههایی که میزان شکایت یا خسارت آنها بیش از یکصد میلیون تومان باشد و در سطح استان به نتیجه نرسند برای بررسی به کمیسیون عالی در سطح کشور ارجاع میشوند.
او ادامه داد: در نشست فعلی دو پرونده شکایت با حضور اعضا کمیته بدوی مورد بررسی قرار گرفت که اعضای فعال این کمیته شامل معاون گردشگری استان به عنوان رئیس کمیته، کارشناس حقوقی، کارشناس حراست، دو نماینده تشکلهای بخش خصوصی هستند.
خاکسار تصریح کرد: آرای صادرشده در کمیته بدوی قابلیت تجدیدنظر دارند و هر یک از طرفین پرونده اعم از شاکی یا متشاکی در صورت اعتراض به رأی صادره میتوانند درخواست بررسی مجدد در کمیته تجدیدنظر را ارائه کنند.
معاون گردشگری استان همدان در پایان با اشاره به اینکه در این استان بیش از ۳۰۰ واحد گردشگری فعالیت میکنند، تاکید کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای گردشگری از اولویتهای اصلی این ادارهکل است.
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