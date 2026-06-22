به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز دوشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نخستین کارگاه آموزشی–تجربه‌محور «وم‌گفت دخترانه با حضور میرآبادی به عنوان مدرس کارگاه در اقامتگاه بوم‌گردی قنات ابراهیم‌آباد برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: این کارگاه با رویکردی نوآورانه و متفاوت، فرآیند یادگیری را از فضای سنتی و کلاس‌های آموزشی خارج کرده و در محیطی سرشار از آرامش، طبیعت و تعامل اجتماعی به شرکت‌کنندگان ارائه کرد.

او با اشاره به ویژگی‌های این برنامه گفت: بهره‌گیری از بازی‌های گروهی و نشاط‌آفرین، استفاده از ظرفیت‌های محیط بوم‌گردی و فضای باز، ایجاد زمینه گفت‌وگوی صمیمانه درباره چالش‌ها و دغدغه‌های دوره نوجوانی و پیوند میان آموزش، تفریح و تجربه‌های عملی از مهم‌ترین بخش‌های این کارگاه بود.

مرزبان خاطرنشان کرد: توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستایی و بهره‌گیری از این فضاها برای ارتقای مهارت‌های زندگی و توانمندسازی نسل جوان دارد.



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