https://www.chtn.ir/x4rJZ۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷ کد خبر 1405040100055 فیلم مستند ورود بی سابقه پرندگان مهاجر به تالاب میقان پرواز پنج هزار کیلومتری برای رسیدن به تالاب میقان دریافت 25 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405040100055 رضا تربتی دبیر محمد آوخ برچسبها تالاب میقان استان مرکزی اراک پربینندهترینها آغاز بهکار دبیرخانه دائمی جشنوارهها و رویدادهای گردشگری اصفهان بازدید معاون گردشگری کشور از ظرفیتهای گردشگری استان یزد برگزاری آیین سنتی و مذهبی «سَبیلِ یا عطشان» و مراسم تجلیل از پیرغلامان… تعویض پرچم حرم مطهر حضرت معصومه(ع) به مناسبت شروع ماه محرم
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