۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷

ورود بی سابقه پرندگان مهاجر به تالاب میقان

ورود بی سابقه پرندگان مهاجر به تالاب میقان

پرواز پنج هزار کیلومتری برای رسیدن به تالاب میقان

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انتهای پیام/

کد خبر 1405040100055
رضا تربتی
دبیر محمد آوخ

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