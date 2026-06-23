به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه، روز دوشنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های عضو ستاد، مصوبات جلسه ستاد خدمات سفر سربیشه را تشریح کرد و گفت: در جلسه مذکور، با تأکید فرماندار شهرستان سربیشه بر جایگاه ویژه ایام پیش‌رو، تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظف شدند با بسیج امکانات، بستری امن و آرام برای مسافران، عزاداران حسینی و زائران قاعد شهید عازم مراسم تشییع در مشهد مقدس فراهم کنند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: پیش‌بینی تمهیدات لازم برای پیک سفرهای تعطیلات تاسوعا و عاشورا، آماده‌سازی اماکن و بقاع متبرکه، نظارت بر نمازخانه‌ها، مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین‌راهی و فضاهای پیرامونی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری مذهبی شهرستان تشدید خواهد شد.

او ادامه داد: با توجه به نزدیکی ایام تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد مقدس، آمادگی کامل برای استقبال و میزبانی از زائران آن مراسم در دستور کار قرار گرفت. همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان سربیشه به‌عنوان یکی از شاهراه‌ها و مسیرهای اصلی عبور زائران به سمت مشهد مقدس، تمهیدات لازم برای تسهیل تردد زائران در مسیر ولایت در این جلسه پیش‌بینی شد.

حق‌پناه اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های متولی، پایگاه‌های امدادی، بهداشتی و موکب‌های بین‌راهی برای استراحت، پذیرایی و راهنمایی زائرانی که از این مسیر راهی مشهد مقدس هستند، فعال و تجهیز خواهند شد تا روند تردد زائران با کمترین چالش انجام شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه در پایان خاطرنشان کرد: تمامی کمیته‌های ده‌گانه ستاد خدمات سفر شهرستان تا پایان این ایام در آماده‌باش کامل خواهند بود تا تجربه‌ای ایمن، توأم با معنویت و رضایت‌بخش برای عموم زائران و مسافران رقم بخورد.

انتهای پیام/