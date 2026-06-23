https://www.chtn.ir/x4rKP۲ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۹ کد خبر 1405040200096 فیلم مستند هنر سنتی شیشه فوتی در خراسان رضوی تدوین سیدحسن ایزانلو دریافت 93 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405040200096 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها صنایعدستی هنر شیشهگری خراسان رضوی مشهد پربینندهترینها بازدید معاون گردشگری کشور از ظرفیتهای گردشگری استان یزد برگزاری آیین سنتی و مذهبی «سَبیلِ یا عطشان» و مراسم تجلیل از پیرغلامان… آیین کهن علمبندی در کیارام؛ جلوهای از باور و همبستگی حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان در خبرگزاری جمهوری…
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