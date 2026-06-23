تشکیل ستاد ویژه هماهنگی و پشتیبانی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در استان کرمان

به گزاش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ در گفتوگو با برنامه سلام کرمان رادیو کرمان با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیرماه و در راس آنها آیتالله شهید دکتر بهشتی عنوان کرد: همکاری و همراهی مسئولان عالی قوه قضائیه در استان و شورای دستگاههای نظارتی، گرههای زیادی از پیشروی سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و مردم استان برداشته شده است.
استاندار کرمان گفت: در نتیجه تعامل دولت و قوه قضائیه در استان کرمان شاهد موفقیتهای زیادی در یک سال و نیم گذشته بودهایم.
او در ادامه به مصوبات شورای آموزش و پرورش استان از جمله اختصاص حداقل ۱۰ درصد اعتبارات تملک داراییهای استان برای توسعه فضاهای آموزش و پرورش خبر داد.
طالبی تصریح کرد: ارتقای درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش برای رفع بعضی مسائل و مشکلات و پرداخت کمک شهرداریها در قالب ۳ درصد عوارض نیز به جهت تقویت برنامههای آموزش و پرورش مورد تاکید قرار دارد.
استاندار کرمان از تشکیل قرارگاه سلامت استان با هدف مدیریت یکپارچه مسائل حوزه بهداشت و درمان، کنترل بیماریها و تقویت زیرساختهای درمانی خبر داد و اضافه کرد: با تشکیل این قرارگاه هماهنگی میان دستگاهها صورت خواهد گرفت.
او افزود: در نخستین جلسه قرارگاه سلامت استان، تامین دارو و هزینههای جاری دانشگاهها نیز مورد تاکید قرار گرفت و پیگیریهایی نیز از طریق وزارت بهداشت انجام شد .
طالبی در ارتباط با تدابیر و اقدامات انجام شده برای حضور هماستانیها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، به تشکیل ستاد ویژهای به مسئولیت معاونت امنیتی و انتظامی استانداری و مشارکت دستگاههای مختلف در این خصوص اشاره و اظهار کرد: در رابطه با تامین نیاز کسانی که از استان عبور میکنند و تامین وسایل نقلیه مورد نیاز هماستانیها به شهرهای مشهد، قم و تهران نیز برنامهریزی شده است.
استاندار کرمان همچنین به بسیج ناوگان حمل و نقل استان، استفاده از امکانات پشتیبانی بنگاههایی اقتصادی و افزایش تعداد قطارها و پروازها برای حضور هماستانیها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: تامین مکان و استراحتگاه در شهرهای مقصد نیز در دست برنامهریزی است.
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