https://www.chtn.ir/x4rM2۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸ کد خبر 1405040200147 فیلم خبری نشست هماهنگی ثبت جهانی آسبادهای ایران در خراسان رضوی نشست هماهنگی ثبت جهانی آسبادهای ایران در خراسان رضوی برگزار شد. دریافت 53 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405040200147 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها آسبادهای نشتیفان خراسان رضوی ثبتجهانی سید جواد موسوی پربینندهترینها بازدید معاون گردشگری کشور از ظرفیتهای گردشگری استان یزد برگزاری آیین سنتی و مذهبی «سَبیلِ یا عطشان» و مراسم تجلیل از پیرغلامان… آیین کهن علمبندی در کیارام؛ جلوهای از باور و همبستگی حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان در خبرگزاری جمهوری…
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