۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸

نشست هماهنگی ثبت جهانی آسبادهای ایران در خراسان رضوی

نشست هماهنگی ثبت جهانی آسبادهای ایران در خراسان رضوی

نشست هماهنگی ثبت جهانی آسبادهای ایران در خراسان رضوی برگزار شد.

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کد خبر 1405040200147
سید حسن ایزانلو
دبیر محمد آوخ

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