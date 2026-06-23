به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای توسعه برنامه‌های فرهنگی و تبیینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هدف آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به پیامدهای جنگ بر میراث تاریخی کشور، نمایشگاه «ایستاده در غبار» همزمان در ایستگاه‌های مترو حسین‌آباد و کیان‌شهر تهران گشایش یافت.

این نمایشگاه که به همت اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شده است، مجموعه‌ای از تصاویر و اسناد مستند مربوط به آسیب‌ها و خسارات واردشده به آثار، بناها و محوطه‌های تاریخی ایران در جریان حملات آمریکایی ـ صهیونی در جنگ رمضان را در معرض دید شهروندان قرار داده است.

برگزاری همزمان این رویداد فرهنگی در دو ایستگاه مهم و پرتردد متروی تهران، با هدف گسترش دامنه مخاطبان، ارتقای سطح آگاهی عمومی و ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به ضرورت صیانت از میراث‌فرهنگی صورت گرفته است؛ میراثی که به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی و هویت تمدنی ملت ایران، نیازمند پاسداشت و حفاظت مستمر است.

نمایشگاه «ایستاده در غبار» می‌کوشد با بهره‌گیری از ظرفیت فضاهای عمومی شهری، افزون بر روایت مستند بخشی از خسارات وارده به میراث‌فرهنگی کشور، اهمیت حفاظت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی را برای نسل امروز و آینده بازنمایی کند.

سلسله نمایشگاه‌های «ایستاده در غبار» در قالب برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سایر ایستگاه‌های مترو و فضاهای عمومی پایتخت نیز ادامه خواهد یافت.

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