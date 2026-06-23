به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رسانه‌های بین‌المللی در روزهای اخیر از برگزاری گسترده آیین‌های محرم در مناطق مختلف جهان از خاورمیانه تا آفریقا، جنوب آسیا و اروپا خبر داده‌اند؛ آیین‌هایی که در بسیاری از کشورها نه‌تنها جلوه‌ای از باورهای دینی، بلکه بخشی از میراث‌فرهنگی ناملموس جوامع شیعی به شمار می‌روند.

در عراق، همزمان با نزدیک شدن به عاشورای حسینی، شهرهای مقدس نجف و کربلا شاهد حضور گسترده عزاداران و زائران بوده‌اند. مراسم سوگواری در حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) در نجف با حضور هزاران عزادار برگزار شد و آیین‌های سنتی مرثیه‌خوانی، سینه‌زنی و دسته‌های عزاداری در این شهر ادامه دارد.

رسانه‌های بین‌المللی همچنین از برگزاری مراسم محرم در کشورهای مختلفی همچون هند، پاکستان، لبنان، تانزانیا و برخی کشورهای اروپایی خبر داده‌اند؛ آیین‌هایی که در کنار کارکرد مذهبی، نقش مهمی در انتقال ارزش‌های فرهنگی، هویتی و تاریخی به نسل‌های جدید ایفا می‌کنند.

در جنوب لبنان نیز، با وجود خسارت‌های ناشی از درگیری‌های اخیر، مراسم عزاداری محرم در شهرهای شیعه‌نشین از جمله صور و نبطیه برگزار شده است. ساکنان این مناطق با حضور در حسینیه‌ها و دسته‌های عزاداری، بر تداوم سنت‌های عاشورایی و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی خود تاکید کرده‌اند.

کارشناسان فرهنگ و میراث ناملموس معتقدند آیین‌های محرم و عاشورا، به‌ویژه در جوامع مختلف شیعی، از مهم‌ترین نمودهای میراث زنده فرهنگی محسوب می‌شوند که افزون بر کارکردهای مذهبی، در تقویت همبستگی اجتماعی، انتقال حافظه تاریخی و حفظ هویت فرهنگی جوامع نقش مؤثری دارند.

مراسم محرم و عاشورا هر ساله در اکثر کشورهای جهان برگزار می‌شود و میلیون‌ها نفر از پیروان و دوستداران اهل‌بیت(ع) در این آیین‌ها مشارکت می‌کنند؛ موضوعی که نشان‌دهنده گستره جهانی فرهنگ عاشورا و استمرار این میراث معنوی در جوامع مختلف است.

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