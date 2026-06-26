به گزارش خبرنگار میراث‌آریا به نقل از رویترز، کاهش اخیر قیمت نفت و سوخت جت اگرچه می‌تواند میلیاردها دلار از هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی بکاهد، اما انتظار نمی‌رود این صرفه‌جویی به سرعت به کاهش قیمت بلیت‌ها منجر شود.

کارشناسان صنعت هوانوردی می‌گویند بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در حال استفاده از این کاهش هزینه برای جبران زیان‌های سال‌های گذشته و تقویت وضعیت مالی خود هستند؛ موضوعی که باعث می‌شود مسافران در آینده نزدیک همچنان با نرخ‌های نسبتا بالا مواجه باشند.

علاوه بر این، محدود بودن ظرفیت ناوگان، افزایش تقاضا برای سفرهای تابستانی و ادامه فشارهای عملیاتی در برخی بازارها، از جمله عواملی است که مانع کاهش سریع قیمت بلیت‌ها شده است.

برخی شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده‌اند که سیاست‌های قیمت‌گذاری خود را به‌صورت هفتگی بازنگری می‌کنند، اما تحلیلگران بر این باورند که کاهش بهای نفت به‌تنهایی تضمینی برای ارزان‌تر شدن سفرهای هوایی نیست.

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