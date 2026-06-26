۵ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹

سازه‌های آبی‌تاریخی شوشتر؛ میراث‌جهانی خوزستان

سازه‌های آبی‌تاریخی شوشتر؛ میراث‌جهانی خوزستان

سالروز ثبت سازه‌های آبی‌تاریخی شوشتر در فهرست میراث‌جهانی گرامی باد.

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کد خبر 1405040500278
سپیده سلمانوندی
دبیر محمد آوخ

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