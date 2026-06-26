https://www.chtn.ir/x4rPV۵ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹ کد خبر 1405040500278 فیلم مستند سازههای آبیتاریخی شوشتر؛ میراثجهانی خوزستان سالروز ثبت سازههای آبیتاریخی شوشتر در فهرست میراثجهانی گرامی باد. دریافت 76 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405040500278 سپیده سلمانوندی دبیر محمد آوخ برچسبها خوزستان شوشتر سازههای آبیتاریخی شوشتر ثبتجهانی میراثفرهنگی پایگاه میراثجهانی خوزستان زیبا پربینندهترینها هنر سنتی علم سازی، سازنده علامت های مذهبی در استان خراسان رضوی آیینهای محرم هرمزگان؛ شیر و کتل میناب هنر سنتی شیشه فوتی در خراسان رضوی پذیرایی چایخانههای حضرتی قم در شب تاسوعا
نظر شما