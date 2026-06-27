شیخ احمد جام میزبان عزاداران حسینی تربت جام

به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرامرز صابرمقدم امروز شنبه ششم تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: یکی از نمودهای وحدت اجتماعی و مذهبی مردم ولایتمدار تربت جام و موید ارادت سوگواران به شیخ الاسلام احمد، برگزاری مراسم آیینی حضور هیئتهای عزاداری روز عاشورا در مجموعه تاریخی شیخ احمد جام است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت جام ادامه داد: به منظور برگزاری باشکوه مراسم، تولیت محترم مزار جام، مولوی شرف الدین جامی الاحمدی و هیئت امنا با فراهم کردن فضایی مناسب، زمینه حضور هیئتها و اجرای مراسم را در این زیارتگاه را فراهم می آورند.
صابر مقدم یادآور شد: طبق برنامه هر ساله هیئتهای مذهبی تربت جام شامل هیئت عسکری، هیئت حسینی، هیئت امام جعفر صادق (ع)، هیئت چهارده معصوم، هیئت زنجانیها و ... در این مراسم آیینی و میراث ناملموس شرکت میکنند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت جام گفت: در اجرای این آیین، عزاداران در بدو ورود به مجموعه مورد استقبال امام جمعه اهل سنت، امام جمعه شیعه، فرماندار شهرستان و دیگر مسئولان قرار گرفته و سپس داخل مجموعه میشوند تا به نوحه خوانی و سینه زنی بپردازند.
صابر مقدم تصریح کرد: با توجه به غنای مذهبی و اجتماعی، مقدمات ثبت این مراسم با پیشینه و حضور وحدت آفرین را در فهرست میراث ناملموس کشور و تقویم رویدادهای گردشگری فراهم خواهیم کرد.
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