به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز یکشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری آیین سنتی نخل‌گردانی در شاهرود گفت: آیین سنتی نخل‌گردانی هر ساله در محرم با حضور گسترده سوگواران حسینی برگزار می‌شود و یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین سنت‌های عزاداری این ماه در این شهرستان شاهرود به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: در این مراسم، نخل سیاه‌پوش از مقابل مسجد پای نخل تا مزار قدیمی شهر حمل می‌شود و پس از برگزاری آیین‌های عزاداری، دوباره به محل اولیه بازگردانده می‌شود. این آیین، جلوه‌ای از ارادت مردم شاهرود به حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و بازنمایی یکی از سنت‌های ریشه‌دار مذهبی و فرهنگی منطقه است.

او با بیان اینکه نخل شاهرود دارای ۹ تیر اصلی است، تصریح کرد: از زمان ساخت این نخل، هر یک از تیرهای آن به طایفه‌ها و خانواده‌های مشخصی اختصاص یافته و در روز نخل‌گردانی، افراد وابسته به همان طوایف در جایگاه‌های ویژه خود قرار می‌گیرند.

رضویان تصریح کرد: آماده‌سازی نخل، سیاه‌پوش کردن، بستن پوشش‌ها و تزئینات آن نیز از صبح روز یازدهم محرم توسط خادمان تکایا و مسجد پای نخل انجام می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود بیان کرد: پس از آماده‌سازی نخل، عزاداران در تکایا و مسجد پای نخل گرد هم می‌آیند و برای صرف ناهار و آغاز مراسم اصلی آماده می‌شوند.

او تشریح کرد: در این آیین، هیئت‌های مذهبی مختلف نیز حضور دارند و از جمله عزاداران سینه‌زن محله باغ‌زندان، به‌دلیل بزرگی و سنگینی نخل، هر سال در برگزاری و جابه‌جایی آن مشارکت می‌کنند.

رضویان اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر، طوق، عماری و گهواره حضرت علی‌اصغر(ع) نیز توسط هیئت‌های مذهبی به محل نخل آورده می‌شود و با برگزاری آیین نخل سلام و قرائت نوحه پنج‌تن آل عبا، عزاداران به سینه‌زنی و مرثیه‌سرایی می‌پردازند و در این میان، بخشی از پارچه‌های متبرک و سیب‌های قرارگرفته بر نخل نیز میان حاضران توزیع می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: در پایان مراسم و پس از قرائت نوحه و سخنرانی وعاظ، نخل در میان فریاد یا حسین» عزاداران به حرکت درمی‌آید و به محل اولیه بازگردانده می‌شود.

او گفت: این مراسم که تا نزدیک اذان مغرب ادامه دارد، یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های عزاداری سنتی در شاهرود محسوب می‌شود و محله باغ‌زندان نیز در روز عاشورا نخل اختصاصی خود را به حرکت درمی‌آورد.

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