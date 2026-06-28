رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا ضمن قدردانی از اقدامات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی در حفاظت و مرمت بازار جهانی تبریز، بیان کرد: رویکرد کارشناسی و پیگیریهای مستمر این مجموعه در صیانت از بازار تاریخی تبریز شایسته تقدیر است و استمرار این مسیر میتواند زمینهساز حل اصولی مسائل این اثر ارزشمند باشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت افزایش حساسیت نسبت به وضعیت بازار جهانی تبریز، گفت: مجلس خود را در کنار دستگاههای اجرایی و مردم میداند و برای رفع موانع پیشروی حفاظت و احیای بازار، از تمام ظرفیتهای قانونی، نظارتی و حمایتی استفاده خواهد کرد.
او حضور استاندار بهعنوان عالیترین مقام اجرایی استان در روند تصمیمگیریهای مرتبط با بازار را اقدامی مؤثر دانست و افزود: بازار تبریز متعلق به یک شهر یا یک استان نیست، این مجموعه جهانی میراث مشترک ایران و یکی از شناختهشدهترین آثار تاریخی کشور در عرصه جهانیست. بنابراین هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای حفاظت و ساماندهی بازار جهانی تبریز باید بیش از پیش تقویت شود.
صدیقی ادامه داد: ظرفیت همکاری میان دستگاههای اجرایی استان قابل توجه است و باید با اتکا به مطالعات فنی و تصمیمگیریهای کارشناسی، این همافزایی به اقدامات عملی و نتیجهمحور در مسیر حفاظت، مرمت و احیای بازار تبدیل شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تداوم حمایتهای مجلس از برنامههای مرتبط با بازار تبریز، اظهار کرد: در بررسی اعتبارات سال ۱۴۰۶، حمایت از طرحهای مرتبط با بازار تاریخی تبریز را با جدیت دنبال خواهیم کرد و در صورت نیاز به تأمین منابع برای موضوعات اولویتدار نیز پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.
او در پایان از همراهی دستگاههای خدماترسان و مجموعههای اجرایی در رسیدگی به مسائل بازار قدردانی کرد و گفت: با وجود محدودیتهای موجود، اراده مشترکی برای حفاظت از بازار تاریخی تبریز شکل گرفته است و این همدلی میتواند مسیر اجرای برنامههای مؤثر و پایدار برای صیانت از این میراث جهانی را هموار کند.
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