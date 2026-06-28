به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی کاویان امروز یکشنبه هفتم تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: ضوابط مربوط به نما در بافت تاریخی سبزوار پیش از این نیز به‌صورت کلی وجود داشت، اما طی ماه‌های گذشته با انجام مطالعات تخصصی، بازدیدهای میدانی و جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسی تکمیل و به‌عنوان یک سند منسجم در شورای راهبردی پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار تصویب شد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار افزود: این سند می‌تواند مبنایی برای توجه بیشترِ طرح‌های فرادست شهری به الزامات بافت تاریخی و منظر شهری تاریخی باشد.

کاویان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: از همراهی شهرداری و نیروی انتظامی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی و پلمب پروژه‌های غیرقانونی در محدوده بافت تاریخی قدردانی می‌کنیم و از همه دست اندرکاران قانونی و مجموعه‌های مرتبط درخواست داریم مشورت‌ها و راهنمایی‌های خود به شهروندان را بر اساس همین ضوابط ارائه دهند، یا اینکه اساساً آن‌ها را برای مشورت به پایگاه میراث فرهنگی معرفی نمایند تا راهنمایی‌های تخصصی لازم به آن‌ها انجام شود.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار تصریح کرد: در بحث مصالح نمای ساختمان، فقط نمای آجری کفایت نمی‌کند، رنگ آجر نباید مایل به قرمز باشد، بلکه نخودی، ابلق یا پوست پیازی مورد تأیید است، یا اینکه آجر پلاک و نسوز در بافت تاریخی مورد تأیید نیست و باید آجر سنتی به اصطلاح قزاقی با عرض ۴.۵ تا ۵.۵ سانتی متر باشد، برای همه این‌ها دلایل تخصصی و توجیه منظری و ساختمانی وجود دارد که در صورت لزوم برای مراجعان توضیح داده خواهد شد.

کاویان از احترام به جایگاه طراح و طراحی معماری در بندهای مختلف این سند و لزوم تهیه طرح گفت و تأکید کرد: هرگونه ساخت و ساز یا مداخله در ساختمان‌های واقع در بافت تاریخی، از جمله تغییر نما یا اصلاحات ساختمانی، تنها با ارائه طرح و تصویب آن در شورای راهبردی پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی سبزوار امکان‌پذیر خواهد بود.

او افزود: در متن این ضوابط تأکید شده است که در بافت تاریخی مصالح غالب در نمای ساختمان باید آجر سنتی باشد و استفاده از مصالح دیگر تنها در سطح محدود و در چارچوب تعیین‌شده مجاز است.

کاویان اظهار کرد: بر اساس متن این سند، استفاده از نماهای فلزی براق، کامپوزیت، نماهای شیشه‌ای وسیع و همچنین نمای آلومینیومی در جداره‌های قابل مشاهده از معابر عمومی در بافت تاریخی ممنوع است.

او ادامه داد: همچنین مطابق این ضوابط، اجرای سقف‌های شیب‌دار و یا پوشش‌هایی مانند ورق یا سفال آردواز مجاز نیست و استفاده از سنگ یا سرامیک در سطوح وسیع نما یا در قاب‌بندی‌ها و نبش‌های ساختمان نیز ممنوع اعلام شده است.

کاویان گفت: در این سند برای الحاق و نصب نما هم محدودیت‌ها و پیشنهادهایی ارایه شده است، از جمله اینکه حروف معرفی بنا یا کاربری در واحدهای تجاری باید بدون زمینه و مستقیم بر روی بدنه آجری نصب شود تا ترکیب اولیه احجام طراحی شده، دست نخورده باقی بماند.



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