اقتصاد فرهنگی، پیشران توسعه پایدار و تقویت هویت بومی در استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: در نشست کمیته فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی، راهکارهای توسعه اقتصاد فرهنگی با محوریت ظرفیت‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، با اشاره به جایگاه ارزشمند استان در حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی اظهار کرد: اقتصاد فرهنگی یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه پایدار است و با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان را به فرصت‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری تبدیل کرد.

او افزود: معرفی شایسته آثار تاریخی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت کسب‌وکارهای خلاق، از مهم‌ترین راهبردهای این اداره‌کل در مسیر تحقق اقتصاد فرهنگی است.

محمودی با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف اقتصاد فرهنگی نیازمند مشارکت همه بخش‌ها و تدوین برنامه‌های عملیاتی منسجم است تا بتوان از ظرفیت‌های بی‌بدیل استان مرکزی در مسیر رشد اقتصادی، حفظ هویت فرهنگی و افزایش نشاط اجتماعی بهره‌برداری کرد.

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