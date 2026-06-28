۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۸

مدیرکل میراث فرهنگی مرکزی

اقتصاد فرهنگی، پیشران توسعه پایدار و تقویت هویت بومی در استان مرکزی است

اقتصاد فرهنگی، پیشران توسعه پایدار و تقویت هویت بومی در استان مرکزی است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، با تأکید بر نقش راهبردی اقتصاد فرهنگی در توسعه متوازن استان، از برگزاری نشست کمیته اقتصاد فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی خبر دادـ

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: در نشست کمیته فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی، راهکارهای توسعه اقتصاد فرهنگی با محوریت ظرفیت‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، با اشاره به جایگاه ارزشمند استان در حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی اظهار کرد: اقتصاد فرهنگی یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه پایدار است و با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان را به فرصت‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری تبدیل کرد.

او افزود: معرفی شایسته آثار تاریخی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت کسب‌وکارهای خلاق، از مهم‌ترین راهبردهای این اداره‌کل در مسیر تحقق اقتصاد فرهنگی است.

محمودی با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف اقتصاد فرهنگی نیازمند مشارکت همه بخش‌ها و تدوین برنامه‌های عملیاتی منسجم است تا بتوان از ظرفیت‌های بی‌بدیل استان مرکزی در مسیر رشد اقتصادی، حفظ هویت فرهنگی و افزایش نشاط اجتماعی بهره‌برداری کرد.

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کد خبر 1405040700439
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

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