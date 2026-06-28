به گزارش میراث آریا، رامین کاشف‌آذر رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو افزود: شرکت‌های ایران‌ایرتور و قشم‌ایر نیز آمادگی خود را برای انجام پرواز به مقصد امارات اعلام کرده‌اند، اما هنوز درخواست کتبی از سوی این دو شرکت ارائه نشده است.

او با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی شرکت‌های هواپیمایی داخلی برای انجام پرواز به این کشور حاشیه خلیج فارس، اظهار داشت: از سرگیری پروازها به امارات در دست بررسی است و صدور مجوز نهایی آن از سوی شرکت شهر فرودگاهی انجام خواهد شد.

رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ادامه‌داد: علاوه بر شرکت‌های ایرانی، ایرلاین‌های اماراتی نیز رایزنی‌های خود را برای بازگشت پروازها به ایران آغاز کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود از هفته آینده شاهد انجام پروازهای این شرکت‌ها باشیم.

کاشف‌آذر تصریح‌کرد: انتظار می‌رود درخواست برای انجام پرواز به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین برقراری پروازهای ورودی از این کشورها به ایران نیز به تدریج ارائه شود.

به زودی پروازها به مقصد ترکیه از سر گرفته می‌شود

او همچنین با اشاره به وضعیت پروازهای مسیر ترکیه گفت: در حال حاضر روزانه چند پرواز از سوی شرکت‌ها و ایرلاین‌های ایرانی به مقصد شهرهای ترکیه انجام می‌شود و به زودی شاهد ازسرگیری پرواز ایرلاین‌های ترکیه‌ای به مقصد ایران نیز خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در بخش دیگری اظهار داشت: این شرکت و سایر شرکت‌های زیرمجموعه آن در صورت پایدار شدن شرایط سیاسی، قصد بازگشت به ایران را دارند و از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای انجام سفرهای زمستانه خود به کشورمان هستند.

کاشف آذر افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، پروازهای زمستانی این شرکت‌ها به ایران از حدود آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

روز گذشته شنبه ۶ تیرماه مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پروازهای میان ایران و امارات متحده عربی، در پی مذاکرات انجام‌شده میان مقامات سازمان هواپیمایی کشوری دو کشور و با پیگیری‌های صورت‌گرفته از طریق مجاری دیپلماتیک، از هفته جاری از سر گرفته می‌شود.

او گفت: در راستای عادی‌سازی پروازهای برنامه‌ای با کشورهای همسایه و با هماهنگی میان ایران و امارات، مقرر شده است در فاز نخست شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با معرفی به طرف اماراتی، پروازهای خود به این کشور را از سر بگیرند.

اخوان ادامه‌داد: در مرحله بعد نیز شرکت‌های هواپیمایی اماراتی با معرفی شرکت‌های مورد تأیید خود، فعالیت‌های پروازی را از سر خواهند گرفت تا چرخه تعاملات و همکاری‌های دوجانبه در حوزه حمل‌ونقل هوایی به وضعیت عادی بازگردد.

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