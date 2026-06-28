به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در هفتاد و دومین جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، ویژه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، با تسلیت ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی اعضای ستاد در روزهای دشوار اخیر قدردانی کرد.وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در جریان حملات اخیر، اظهار کرد: اعضای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با برگزاری به‌موقع جلسات، اتخاذ تصمیمات ضروری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شرایطی را فراهم کردند تا خدمات سفر در سراسر کشور بدون وقفه ادامه یابد.

محسنی‌بندپی با بیان اینکه الگوی سفر در این مقطع با سال‌های گذشته تفاوت‌های قابل توجهی داشت، افزود: اگرچه رفتار سفرهای مردم در این دوره ویژگی‌های خاص خود را داشت، اما با تلاش دستگاه‌های عضو ستاد، خدمات مورد نیاز هموطنان با کمترین اختلال ارائه شد.وی همچنین از تقدیر معاون اول رئیس‌جمهور از عملکرد ستاد خبر داد و گفت: گزارش اقدامات ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به استحضار معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر محمدرضا عارف، رسید و ایشان ضمن قدردانی از تلاش تمامی دستگاه‌های عضو، از عملکرد ستاد تقدیر کردند.معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در روزهای بحرانی اظهار داشت: در حالی که برخی زیرساخت‌های کشور هدف حمله قرار گرفته بود، جایگاه‌های عرضه سوخت بدون وقفه به مردم خدمت‌رسانی کردند و همزمان نیروهای اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، پلیس، راهور، سازمان هواشناسی، تعزیرات حکومتی، سازمان صدا و سیما، جامعه عشایری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد با حضور میدانی، خدمات امدادی، اطلاع‌رسانی، مدیریت تردد، اسکان و پشتیبانی از مسافران را به بهترین شکل ممکن ارائه دادند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، استقرار نیروهای امدادی در سراسر کشور، نظارت مستمر بر بازار و مدیریت خدمات موجب رضایت مردم و همچنین رضایت مسئولان عالی کشور شد.محسنی‌بندپی با اشاره به دستور کار هفتاد و دومین جلسه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفت: محور اصلی این نشست، ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی، انسجام و تقسیم کار میان تمامی دستگاه‌های عضو برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است.

وی با بیان اینکه این مراسم در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم در تهران و در روز هیجدهم در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد، افزود: استان‌های سمنان، مازندران و گلستان نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران و عزاداران، باید با آمادگی کامل نسبت به ارائه خدمات، مدیریت سفر و پشتیبانی از مسافران اقدام کنند.معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر اهمیت این مراسم اظهار کرد: این حضور گسترده، تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در عین حال، نمادی از انسجام، وحدت و همبستگی ملی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند که با ترور و شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، کشور دچار آشفتگی و فروپاشی خواهد شد، اما با بصیرت مردم، ایستادگی نیروهای مسلح، مدیریت هوشمندانه مسئولان و عملکرد دولت، این توطئه ناکام ماند و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از این مرحله نیز عبور کرد.محسنی‌بندپی خاطرنشان کرد: امروز ثمره این انسجام ملی در عرصه‌های مختلف قابل مشاهده است و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از حقوق ملت خود دفاع می‌کند و همین ایستادگی موجب افزایش عزت و سرافرازی کشور شده است.وی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در یکصدوبیست‌وششمین اجلاس شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری اشاره کرد و گفت: وزیر میراث‌فرهنگی در این اجلاس، سه محور مهم را مطرح کرد؛ نخست ضرورت گسترش صلح، آرامش و همگرایی میان ملت‌ها، دوم تأکید بر اینکه جنگ بزرگ‌ترین مانع توسعه، به‌ویژه در صنعت گردشگری است و سوم درخواست از وزرای حاضر برای محکوم کردن حملات به غیرنظامیان، مدارس و زیرساخت‌های عمومی.

به گفته وی، وزیر میراث‌فرهنگی در این اجلاس تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده و خواهان تداوم آن نیز نیست، بلکه جنگ بر کشور تحمیل شده و ملت ایران با مقاومت و ایستادگی از حقوق خود دفاع کرده است.

محسنی‌بندپی افزود: دکتر صالحی‌امیری در بخشی از سخنان خود با اشاره به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز، تصویر کوله‌پشتی یکی از دانش‌آموزان شهید را به نمایش گذاشت که این اقدام با استقبال گسترده و تشویق ممتد حاضران همراه شد و بسیاری از شرکت‌کنندگان خواستار ثبت این تصویر به عنوان نمادی از مظلومیت مردم ایران شدند.وی در پایان تصریح کرد: به گفته وزیر میراث‌فرهنگی، با وجود حضور هیئت‌های ایرانی در اجلاس‌های متعدد بین‌المللی، هیچ‌گاه هیئت جمهوری اسلامی ایران با چنین عزت و احترامی مورد استقبال قرار نگرفته بود و بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف اذعان داشتند که از مقاومت مردم ایران، مدیریت بحران، انسجام ملی و عملکرد مسئولان کشور درس‌های ارزشمندی آموخته‌اند.

اعلام آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

مایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در هفتاد و دومین نشست این ستاد، گزارشی از آخرین اقدامات و آمادگی‌های خود برای ارائه خدمات به زائران و سوگواران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ارائه کردند.

در این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از آمادگی کامل زیرساخت‌های این استان برای برگزاری مراسم تشییع خبر داد و گفت: تمامی هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های دولتی و خصوصی انجام شده و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و عزاداران فراهم است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز با اشاره به آمادگی کامل این استان برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در مراسم، اظهار کرد: تمامی مقدمات لازم برای اسکان، خدمات بهداشتی، ایمنی و رفاهی زائران و میهمانان مراسم وداع پیش‌بینی و فراهم شده است.

نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز از آمادگی کامل این سازمان برای پوشش رسانه‌ای مراسم خبر داد و گفت: صدا و سیما به‌صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش قرار دارد و آمادگی دارد در هماهنگی کامل با استانها و سایر دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای این مراسم را انجام دهد.

نماینده سازمان هواشناسی کشور، با ارائه آخرین پیش‌بینی‌های جوی اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، در روزهای برگزاری مراسم انتظار وقوع پدیده‌های بارشی وجود ندارد. وی افزود: دمای هوای تهران در این ایام حدود ۳۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود و سازمان هواشناسی تلاش خواهد کرد اطلاعات و هشدارهای لازم را به‌صورت مستمر در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دهد.

رئیس سازمان اورژانس کشور، نیز از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی برای مدیریت خدمات درمانی مراسم خبر داد و گفت: نیروهای اورژانس در تمامی محل‌های برگزاری مراسم، از جمله مصلای تهران، مستقر خواهند شد. با توجه به پیش‌بینی افزایش دما و احتمال گرمازدگی سوگواران، چیدمان نیروها و تجهیزات به گونه‌ای طراحی شده است که خدمات پزشکی و امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجعه‌کنندگان ارائه شود.

نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با اشاره به اهتمام ویژه رهبر شهید انقلاب به موضوع محیط‌زیست، اظهار کرد: حضور مستمر ایشان در مراسم روز درختکاری همواره در اذهان مردم ماندگار خواهد بود. از این رو، تلاش شده است در برگزاری این مراسم نیز موضوع حفاظت از محیط‌زیست، به‌ویژه مدیریت پسماند، مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی همچنین از مردم خواست با رعایت اصول زیست‌محیطی، در حفظ پاکیزگی محیط همکاری کنند.

نماینده پلیس راهور فراجا، از اجرای برنامه‌های ویژه ترافیکی در ایام برگزاری مراسم خبر داد و گفت: با توجه به حجم بالای تردد، تیم‌های پلیس راهور به‌صورت ثابت، گشتی و نظارتی در محورهای مواصلاتی و محدوده‌های برگزاری مراسم مستقر خواهند شد تا مدیریت ترافیک و تسهیل تردد زائران به بهترین شکل انجام شود.

نماینده سازمان امور عشایر ایران، نیز با اشاره به ارتباط صمیمانه رهبر انقلاب با جامعه عشایری، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در سفرهای خود همواره از جامعه عشایری بازدید و به مشکلات آنان رسیدگی می‌کردند. امروز جامعه عشایری نیز همانند سایر اقشار کشور در سوگ ایشان عزادار است و در همین راستا، موکب‌های عشایری برای پذیرایی و خدمت‌رسانی به سوگواران برپا خواهد شد.

نماینده شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران، با تأکید بر آمادگی کامل این مجموعه گفت: با وجود هم‌زمانی این مراسم با برنامه‌ریزی‌های مرتبط با اربعین حسینی، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین سوخت وجود ندارد و تمامی تمهیدات لازم برای تأمین پایدار سوخت و پشتیبانی از سایر بخش‌های خدماتی پیش‌بینی شده است.

نماینده ستاد اقامه نماز نیز از پیش‌بینی فضاهای موقت برای اقامه نماز در کنار مکان‌های دائمی خبر داد و گفت: برای پاسخگویی به حضور گسترده مردم، محل‌های موقت اقامه نماز نیز تجهیز خواهد شد و در این زمینه همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

نماینده جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده این نهاد برای مدیریت امدادی مراسم گفت: به‌منظور کاهش مخاطرات ناشی از حضور گسترده جمعیت، یک‌هزار و ۲۰۰ ایستگاه امدادی در مسیرها و محل‌های برگزاری مراسم پیش‌بینی شده است و بیش از ۱۵ هزار نیروی امدادی و داوطلب در این ایستگاه‌ها آماده ارائه خدمات به عزاداران خواهند بود.

در پایان این نشست، بر ضرورت هماهنگی مستمر میان تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ملی و استانی و ارائه خدمات شایسته به زائران و سوگواران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تأکید شد.

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