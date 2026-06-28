پوشش رادیویی آیین وداع با رهبر شهید؛ «امین ایران» روایتگر اندیشه و سیره رهبر شهید

به گزارش میراث آریا، منصوره کردی، قائم‌مقام و مدیر گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، با اشاره به برنامه‌ریزی این شبکه برای پوشش رسانه‌ای مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید به گفت: رادیو فرهنگ همزمان با این رویداد ملی از یازدهم تیرماه با انعطاف در جدول پخش و تغییر در ساختار برخی برنامه‌ها، بخش قابل توجهی از آنتن خود را به تبیین ابعاد شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و اندیشه‌ای ایشان اختصاص داده است.

او افزود: از سیزدهم تا هجدهم تیرماه نیز همکاران شبکه در قالب نوبت‌های کاری ویژه، با حضور مستمر در استودیوها و محل برگزاری مراسم، تلاش می‌کنند پوشش زنده و لحظه‌به‌لحظه این آیین‌ها را برای مخاطبان رادیو فرهنگ فراهم کنند تا شنوندگان در جریان حال و هوای این رویداد مهم قرار گیرند.

کردی با اشاره به تولید ویژه‌برنامه «امین ایران» به عنوان مهم‌ترین برنامه این ایام بیان کرد: این برنامه با رویکردی تحلیلی و روایت‌محور طراحی شده و در کنار انعکاس فضای مراسم، به بررسی مهم‌ترین محورهای فکری و مدیریتی امام شهید می‌پردازد.

به گفته او، در این برنامه موضوعات متنوعی از جمله «ایران قوی» و مؤلفه‌های قدرت ملی، مدیریت بحران، نقش مردم و سرمایه اجتماعی، عدالت، فرهنگ، علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی، خانواده، جوانان، مقاومت و تمدن نوین اسلامی بررسی خواهد شد.

مدیر گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ ادامه داد: همچنین محورهایی همچون سبک زندگی، اهمیت مطالعه و کتابخوانی، جایگاه ادبیات و شعر، هنر متعهد، رسانه و جهاد تبیین، نقش زنان در جامعه، پاسداشت زبان فارسی و اهمیت روایت تاریخ از منظر امام شهید در گفت‌وگو با کارشناسان، پژوهشگران و صاحب‌نظران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کردی درباره پوشش میدانی این برنامه نیز گفت: در ویژه‌برنامه «امین ایران» علاوه بر استقرار گروه‌های برنامه‌ساز در مصلای امام خمینی (ره)، ارتباط‌های زنده و گزارش‌های میدانی از تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا نیز برقرار خواهد شد تا شنوندگان از حال و هوای مراسم در نقاط مختلف آگاه شوند.

کردی افزود: علاوه بر این، ارتباط مستمر با مراکز استان‌ها نیز در نظر گرفته شده است تا گزارش‌هایی از برنامه‌ها و آیین‌های برگزار شده در سراسر کشور و نیز واکنش و حضور مردم در این مراسم برای شنوندگان روایت شود.

او یکی از بخش‌های شاخص این ویژه‌برنامه را مرور سفرهای استانی رهبر شهید عنوان کرد و گفت: در این بخش ضمن ارتباط با استان‌های مختلف، بخش‌هایی از بیانات ایشان در سفر به همان استان و در جمع مردم آن منطقه پخش می‌شود تا خاطره حضور ایشان در جای‌جای ایران برای مخاطبان بار دیگر زنده شود.

قائم‌مقام و مدیر گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که در کنار پوشش رسانه‌ای این رویداد تاریخی، تصویری جامع از اندیشه، سیره و نقش ماندگار قائد شهید در شکل‌گیری ایران امروز برای شنوندگان رادیو فرهنگ ترسیم کنیم.

گفتنی است «امین ایران» از ساعت ۹ صبح تا۲۳:۳۰ در این روزها با شنوندگان رادیو فرهنگ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز همراه می‌شودو در روز ۱۶ تیرماه ساعت ۶ صبح روانه آنتن می‌شود.

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