گردشگری محور اصلی توسعه اقتصادی استان

احسان عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه نشست هماهنگی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار میراث آریا از برنامه‌ریزی جامع برای برگزاری همایشی با محوریت بررسی موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری خبر داد.

معاون اقتصادی استاندار در ابتدای این گفت‌وگو بر ضرورت تحول ساختاری در رویکردهای سرمایه‌گذاری استان تاکید کرد و اظهار داشت: شعار سال جاری استان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تعیین شده است و تمامی برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در همین چارچوب راهبردی دنبال می‌شوند.

عسکری هدف اصلی این رویداد بین‌المللی را گذر از رویکردهای صرفاً اداری به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده دانست و تصریح کرد: جلب مشارکت جدی بخش خصوصی و معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شالوده اصلی این همایش را تشکیل می‌دهد.

این مقام ارشد اقتصادی با توصیف کهگیلویه و بویراحمد به عنوان استانی چهار فصل با طبیعت بکر و دست‌نخورده، افزود: ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های گردشگری و بوم‌گردی وجود دارد و توسعه این بخش‌ها علاوه بر شکوفایی اقتصاد محلی، موجب جهش در جذب گردشگران خواهد شد.

سکاندار اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از شیوه‌های مدیریتی گذشته، خاطرنشان کرد: ما باید از رویکردهای سنتی فاصله بگیریم و به سمت تصمیم‌گیری علمی و داده‌محور حرکت کنیم تا اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به طور کامل جلب شود.

عسکری با اشاره به الزامات بین‌المللی بودن این همایش بیان کرد: ارائه مقالات و اسناد به زبان رسمی بین‌المللی و فراهم‌کردن تجهیزات ترجمه همزمان در دستور کار قرار دارد و هرچند این روند زمان‌بر و نیازمند فعالیت کارشناسی گسترده است، اما دستاوردهای بلندمدتی برای جذب سرمایه‌گذاری کلان به همراه خواهد داشت.

معاون استاندار در بخش دیگری از این گفتگو به نقش پررنگ نهادهای علمی اشاره کرد و گفت: دانشگاه یاسوج در این همایش مشارکت فعال خواهد داشت و برای پیشبرد دقیق امور، کمیته‌های تخصصی تعریف شده‌اند که به‌صورت پویا و بر اساس بازخوردهای هفتگی اصلاح و به‌روزرسانی می‌شوند.

وی رسالت اصلی دانشگاه در این مسیر را این‌گونه تشریح کرد: ارائه راهکارهای علمی-عملیاتی، کمک به رفع چالش‌های ساختاری و نهادی سرمایه‌گذاری و ایجاد پل ارتباطی میان دانش آکادمیک و نیازهای واقعی بازار سرمایه، از مهم‌ترین ماموریت‌های دانشگاه یاسوج خواهد بود.

عسکری در تشریح ابعاد کلان این رویداد، شش هدف راهبردی همایش را برشمرد و عنوان کرد: تدوین الگوی جامع سرمایه‌گذاری استان متناسب با ظرفیت‌های بومی، شناسایی نظام‌مند فرصت‌ها در بخش‌های مختلف، تحلیل جامع موانع ساختاری، نهادی و مالی، ارائه بسته‌های سیاستی برای برون‌رفت از چالش‌ها، تدوین سند راهبردی در افق‌های زمانی مختلف و ایجاد بستر گفت‌وگوی علمی-سیاستی میان فعالان اقتصادی، از اهداف بنیادین ما است.

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد محورهای اصلی این رویداد را نیز اعلام کرد و افزود: حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی، تأمین مالی و نظام بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌استانی، مشارکت بخش خصوصی، صنعت و بهره‌وری، و تجارت و توسعه صادرات، ستون‌های اصلی بحث در این همایش خواهند بود.

این مقام مسئول همچنین به پیش‌نیازهای توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: توجه به سرمایه اجتماعی، عدالت اقتصادی، پایداری محیط‌زیست و مدیریت منابع طبیعی، الزاماتی هستند که باید در کنار تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری لحاظ شوند.

عسکری در ادامه سخنان خود خواستار تغییر نگاه جامعه به مقوله اقتصاد شد و تاکید کرد: فضای اجتماعی باید پذیرای سرمایه‌گذاران باشد و این موضوع باید حتی در تریبون‌هایی نظیر خطبه‌های نماز جمعه نیز تبیین شود، زیرا سرمایه‌گذاری یک گفتمان ملی است که نیازمند پذیرش همگانی است.

وی با بیان یک گزاره کلیدی به سخنان خود در این بخش پایان داد و تصریح کرد: سرمایه‌گذار رقیب ما نیست، بلکه شریک راهبردی توسعه استان است.

معاون استاندار حوزه‌های اولویت‌دار اقتصادی برای هدایت سرمایه‌ها را فهرست کرد و اظهار داشت: گیاهان دارویی، اقتصاد سبز، شیلات، اقتصاد مبتنی بر منابع آب، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع‌دستی، نفت و گاز، انرژی‌های نو و اقتصاد شهری، از مهم‌ترین بسترها هستند، اما گردشگری و بوم‌گردی محور اصلی توسعه استان خواهد بود.

عسکری به چالش فقدان شفافیت آماری نیز ورود کرد و با صراحت گفت: یکی از مشکلات اساسی استان نبود داده‌های دقیق است و سرمایه‌گذار نمی‌تواند بر اساس وعده و وعید تصمیم بگیرد، بلکه به آمار، ارقام، نقشه‌های جامع و برنامه‌های مشخص نیاز مبرم دارد.

این مدیر ارشد اقتصادی نتیجه‌گیری کرد: شفافیت اطلاعاتی باید به یک اصل قطعی در حکمرانی اقتصادی استان تبدیل شود تا نقش دولت صرفا به تسهیل‌گری محدود شده و واگذاری امور به بخش خصوصی تقویت گردد.

وی نیازهای زیرساختی برای تحقق این اهداف را شامل توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، لجستیکی، ارتباطی، سرمایه انسانی، حمایت از نوآوری، دیجیتالی‌سازی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان دانست.

معاون استاندار در پایان این بخش از گفت‌وگو از تمامی دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد: نقطه‌نظرات اصلاحی خود را برای تکمیل محورهای همایش ارسال کنند تا هر مسئول بتواند ظرفیت‌های حوزه خود را دقیق و کامل معرفی نماید.

در ادامه این گزارش، به فضای نشست تخصصی بررسی موانع سرمایه‌گذاری که با حضور کارشناسان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد می‌پردازیم که در آن بر ظرفیت‌های عظیم کشاورزی، دامداری، طیور و آبزی‌پروری تأکید ویژه‌ای صورت گرفت.

حاضران در این نشست متفق‌القول خواستار عبور قاطع از رویکردهای اداری و حرکت به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و مشارکت واقعی بخش خصوصی شدند.

فاطمه اسدی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان در این نشست با انتقاد از شیوه‌های سنتی بیان کرد: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید بر مبنای داده‌ها باشد و سرمایه‌گذار باید بتواند ظرفیت‌های استان را از طریق بسترهای شفاف داده‌ای رصد کند.

اسدی در ادامه تاکید کرد: شفافیت اطلاعات نقش دولت را به تسهیل‌گری محدود می‌کند و واگذاری امور به بخش خصوصی را به عنوان یک اصل اساسی تثبیت می‌نماید.

امین درخشان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز با تحلیل موقعیت جغرافیایی منطقه اظهار داشت: با توجه به قرارگیری استان میان دو قطب صنعتی اصفهان و فارس، بهتر است بر ظرفیت‌های بوم‌گردی و گردشگری تمرکز کنیم، زیرا سرمایه‌گذاران صنعتی بیشتر به مناطق کاملاً صنعتی گرایش دارند.

درخشان پیشنهاد داد: پیوست فرهنگی و اجتماعی طرح‌های اقتصادی حتماً با نظرات دستگاه‌های فرهنگی تقویت و بومی‌سازی شود.

در جریان این نشست، کارشناسان به ظرفیت‌های تاریخی مغفول‌مانده از جمله بلاد شاپور در دهدشت و قلعه آرو در گچساران اشاره کردند و آن‌ها را در کنار مواهب طبیعی، فرصت‌هایی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری خواندند.

یکی از کارشناسان ارشد اداره کل آموزش و پرورش نیز در این جلسه عنوان کرد: تبدیل سرمایه‌گذاری به یک گفتمان اجتماعی با پذیرش عمومی یک ضرورت است و باید فرهنگ سرمایه‌پذیری در بطن جامعه ترویج شود.

احسان عسکری در جمع‌بندی پایانی این رویداد رسانه‌ای خاطرنشان کرد: کهگیلویه و بویراحمد با طبیعت چهار فصل، دامنه‌های سبز زاگرس، رودخانه‌های خروشان، آبشارهای بکر و میراث تاریخی غنی، سرزمینی است که سال‌ها در انتظار نگاه ویژه سرمایه‌گذاران مانده است.

معاون اقتصادی استاندار با یادآوری پتانسیل‌های بی‌بدیل منطقه افزود: بلاد شاپور دهدشت با لایه‌های تاریخی هزاران‌ساله و قلعه آرو در گچساران فرصت‌های طلایی این دیار هستند و هدف همایش پیش‌رو، معرفی این ظرفیت‌ها به جهانیان و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

عسکری در پایان این گفت‌وگوی تفصیلی نوید داد: توسعه گردشگری و بوم‌گردی موتور محرک اقتصاد محلی خواهد بود و بدون شک هر سال موج تازه‌ای از گردشگران داخلی و خارجی را به این خطه زیبا و ثروتمند جذب خواهد کرد.

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